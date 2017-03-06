​Пляж нам нужен и зимой // ИНФОГРАФИКА

Вопрос обустройства пляжа в Сургуте горяч, как лето в 2016-м: судя по тому, как активно обсуждают горожане решение властей уже в этом году предоставить одну или даже две зоны для летнего отдыха, эта тема актуальна даже в лютые холода.

Так, большинство читателей siapress.ru, принимавших участие в опросах на сайте в конце февраля, отметили, что данную тему надо поднимать как раз в соответствии с поговоркой о санях, которые готовят летом.

А вот более предметное рассмотрение проблемы показало, что единства среди горожан не так много: мнения, где именно следует разбить пляж в Сургуте, разделились, притом, что пятая часть всех читателей уверена, что он вообще не нужен.

Кто из проголосовавших в итоге угадал с местом (или c отсутствием оного), мы узнаем уже скоро: лето не за горами.