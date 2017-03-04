​Атака Навального на Медведева – часть операции Кремля?

По нынешним временам коррупционными разоблачениями высокопоставленных чиновников никого не удивишь. То и дело вспыхивают скандалы вокруг губернаторов, министров и других «слуг народа». Однако это вовсе не свидетельствует об усилении борьбы с коррупцией в госаппарате. Ведь давно известно, что взяточничеством поражены все эшелоны власти в РФ. Так что аресты и показные процессы – это лишь дымовая завеса, призванная скрыть нежелание верховной власти реально бороться с чудовищной коррупцией, разъедающей наше общество и уничтожающей нашу экономику.

В случае же с разоблачением, которое сделал г-н Навальный, необходимо, на мой взгляд, учитывать два аспекта. Во-первых, несмотря на приговор кировского суда, как бы закрывающий дорогу Навальному к президентским выборам, на самом деле, данный господин продолжает свою избирательную кампанию самым энергичным образом. И сам суд, и нынешние разоблачения являются элементами этой кампании. Что касается судебного решения, то ещё достаточно времени для его отмены. Разоблачения – это давняя линия г-на Навального, который изображает из себя чуть ли не единственного в стране борца с коррупцией.

Во-вторых, с учетом отлаженности машины манипулирования выборами, вряд ли у кого вызывает сомнение грядущая победа г-на Путина. Хотя, по оценкам независимых экспертов, реальный уровень его популярности составляет отнюдь не 80%, а 30%, а то и меньше. Тем не менее, механизм фальсификаций, несомненно, сработает без сбоев.

Поэтому реальная борьба в коридорах власти разворачивается вокруг позиции главы правительства. Ведь вновь избранный президент должен будет назначить нового премьер-министра. Уровень личной популярности г-на Медведева ниже плинтуса. Состояние экономики, за которое он отвечает, хуже некуда, несмотря на попытки лизоблюдов из СМИ убедить нас в обратном. Так что смена правительства после выборов (а еще лучше до выборов) – это лишь способ показать обществу стремление верхов к переменам, хотя ясно, что никаких реальных изменений не будет.

Очевидно, в Кремле дана «отмашка флагом» на начало артподготовки, за которой может последовать исчезновение г-на Медведева с политической арены. Об этом говорит тот факт, что антимедведевская кампания началась отнюдь не с разоблачения «оппозиционера» Навального, а с выступлений провластных телеканалов.

Польза разоблачений г-на Навального в том, что он предоставляет обществу новые факты коррупции на самом высоком уровне. Однако он отнюдь не ставит под сомнение нынешнюю прозападную социально-экономическую систему и не подвергает сомнению курс правящей группировки, пришедшей к власти в результате государственного переворота 1991 года. В этом смысле г-н Навальный готов бороться лишь с наиболее гнусными проявлениями этой системы, намерен пытаться облагородить уже обанкротившуюся систему, но отнюдь не собирается добиваться отстранения от власти нынешней правящей группировки.

На место г-на Медведева, даже в случае его отстранения, скорее всего, придет такой же прозападный либерал. А как известно из школьного курса арифметики от перемены мест слагаемых сумма не меняется.

Оригинал kprf.ru

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