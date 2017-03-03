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​Пойдем другим путем?

Дождется ли Югра второго моста через Обь в районе Сургута и, главное – от кого дождется?

Меня одного задели «непредвиденные обстоятельства», из-за которых отложили до ноября подписание соглашения по строительству второго моста через Обь?

В 2010-м или в 2011-м, точно не помню, то есть практически сразу после вступления в должность, идею со строительством второго моста озвучили Наталье Комаровой, и она ее восприняла адекватно. Не прошло и трех лет, как в 2014-м назвали срок начала строительства – 2017-й. Два с лишним года велась подготовительная работа, считали-пересчитывали, писали и утверждали концепцию, искали партнеров, ездили в Москву за федеральной поддержкой и получили ее.

Кстати, наиболее вероятный партнер по концессии, «Мостострой-11», еще в 2015-м заявлял, что готов приступить к работам хоть сейчас, надо всего лишь обзавестись финансовой поддержкой банков, попросту говоря – взять кредит на строительство. Это «всего лишь», возможно, и стало камнем преткновения для всего проекта. Впрочем, мы можем лишь гадать о том, почему подписание соглашения отодвинулось с 1-2 квартала на четвертый, а вслед за ним и старт работ – практически на год. Напомню, что

срок строительства назывался в четыре с половиной года, то есть в самом оптимистическом варианте мост заработает в 2023 году.

А зная, как у нас часто бывает со сроками, то и того позже.

Возможная заминка с привлечением банковских средств кажется вполне вероятной – в период санкций проблемы с банковской ликвидностью хорошо известны. Возможно, поменялись параметры софинансирования у Минтранса (изначально речь шла о пропорции 50 на 50), в бюджете ведь дела тоже не сахар, а за средства «Платона», насколько известно, сражаются четвертый мост в Новосибирске и объездная дорога в Хабаровске.

Может быть, сам округ понял, что не потянет график выкупа объекта согласно договора концессии. Или, как вариант, расчеты, изложенные в финансово-экономической модели, подготовленной правительством ХМАО, не совпали с оценками тех же подрядчиков-концессионеров из «Мостостроя-11». Думаю, это не все возможные варианты, но основные.

Короче говоря, не договорились. И о причинах не говорят. Хотя нет, вот ведь прозвучало на условиях анонимности из правительства округа для интернет-ресурса pravdaurfo.ru: «Строительство моста – сложный процесс (эврика! – ред.). Сейчас мы готовим экономическую и правовую модель взаимоотношения с инвестором. Разрабатываются варианты реализации строительства совместно с экспертами в сфере структурирования подобных проектов. Мост в Сургутском районе – очень сложный и дорогой проект, поэтому нам необходимо время, чтобы учесть все риски. Поэтому на последнем проектном комитете было принято решение скорректировать сроки».

Я бы назвал это срывом сроков с банальной ссылкой на очевидную сложность проекта.

Взаимоотношения с инвестором в рамках концессии не прописаны, оказывается. Да и сами варианты реализации проекта, что интересно, еще не разработаны. То есть можно ждать не концессии в рамках государственно-частного партнерства (хотя этот вариант публично признали оптимальным), а, например, прямых китайских инвестиций.

Кстати, о китайцах. 32-километровый мост Дунхай с шестью полосами движения там построили за три года. Напомню – сургутский мостовой переход в 1,6 км будут строить не менее 4,5 лет, пусть и с подъездными путями на 40 с лишним км. 40 км автобана для Китая – работа на пару месяцев при средней скорости возведения в 700 метров… в час. И прямо сейчас в Китае строят самый длинный мост в мире, 58 километров напрямую соединят Гонконг и Макао. Как вы думаете, какой мост построят раньше, сургутский или гонконгский?

Фото: oo-osa.org

При этом средняя стоимость строительства одного километра мостового перехода в Поднебесной – около 3 млн. долларов США. То есть сургутский мост теоретически мог бы уложиться в 500 млн. руб., плюс 50 км дорог пусть по той же цене – это еще около 150 млн. долларов или 9 млрд. рублей. То есть, если верить открытым источникам, китайцы уложились бы с сургутским проектом в 10 млрд. руб. и, возьмем с запасом, год работ. Что примерно в четыре раза быстрее и дешевле запланированных в нынешнем проекте параметров. Ладно-ладно, мы все понимаем – перенос инфраструктуры, прокладка коммуникаций, плата за землю, то-се – накинем еще столько же с барского плеча. Все равно больше чем в два раза экономия? И, кстати, деньги на инвестиции там тоже имеются.

Так вот я и думаю: может, действительно позвать китайцев?

Не об этом ли внезапно задумались в правительстве? Не это ли – «непредвиденные обстоятельства», вернее – не увиденная ранее возможность? Если так, я обеими руками за задержку. Зато потом они все быстро построят и пусть себе зарабатывают, налоги платят. Нам ведь главное – транспортная доступность, не правда ли? И время тут подороже денег будет.


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Сегодня в 12:40, просмотров: 215, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 12:51
Именно что китайцев надо звать, но автор ошибся с локализацией этого "туда".

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