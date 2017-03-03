​Надо жить в Москве

Большой Москворецкий мост в Москве, тот самый на котором два года назад был расстрелян Борис Немцов, ожидает скоропостижная реконструкция. Объявление о тендере на ее проведение размещено на портале госзакупок. Стоимость благоустройства моста превысит 3,3 миллиарда рублей.

Мне это внезапное объявление о ремонте на месте, что называется, преткновения напомнило то, как

московские власти не один уже раз физически уничтожали опасные для них пространства, где собирались недовольные граждане.

Так историческая Манежная площадь, на которую в 1990-1991 годах выходили сотни тысяч москвичей, от греха подальше была превращена в неизвестно что с медведЯми, фонтанами и подземным торговым комплексом. Теперь на пятачке перед лужковским новоделом — гостиницей «Москва» — плотной толпой помещаются четыре тысячи оппозиционно настроенных граждан и до 110 тысяч подневольных участников путинга. Такая уж там «магнитная аномалия».

На площади Маяковского в разгар выступлений «Стратегии 31» в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей гражданам России свободу собраний, срочно были устроены «работы по благоустройству». Что автоматически сделало невозможным проведение там митингов и шествий.

Вполне допускаю, что по историческим меркам недавно (в 1938 году) построенный парадный кремлевский железобетонный мост, рассчитанный для проезда танков массой свыше 60 тонн, и движение по которому после перекрытия проезда автомобилей по Красной площади в 70-х годах стало минимальным, внезапно обветшал. Но уж больно показательными были те «благоустроительные» акции властей. Да и деньги на пресловутое благоустройство собираются потратить немалые.

Давайте просмакуем еще разок. Свыше трех миллиардов трехсот миллионов рублей.

Свыше... Бюджетом города Сургут на «строительство и выкуп объектов социальной сферы» и на «содержание, ремонт, строительство дорог и инженерных сетей» за три года - 2017, 2018 и 2019-й - предусмотрено потратить в общей сложности примерно те же свыше трех миллиардов трехсот миллионов рублей.

Я уж не говорю об амбициозной предвыборной путинско-собянинской программе сноса 8000 московских пятиэтажек, которая обойдется бюджету не менее чем в три ТРИЛЛИОНА рублей. Это при сургутском годовом бюджете в 20-21 миллиард и ханты-мансийском окружном в 195 млрд. Такая выходит занимательная арифметика: в год из бюджета расходуется 60 тысяч на одного сургутянина и примерно 180 тысяч на одного москвича.

А вы говорите лавочки, фонари, балки, кредиты, жд-вокзал, платный мост через Обь. Да бросьте... Как говорится, полноте.

Хотите, чтобы на вас без счета тратились немыслимые бюджетные миллиарды-триллионы? В Москве надо жить.

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