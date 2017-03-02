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​Синий кит: как уберечь ребенка

Противостоять «группам смерти» может каждый родитель

На территории нашей страны, в том числе и нашего округа, не перестает бушевать волна суицида и его попыток. Всему виной нашумевшая группа смерти под названием «Синий кит», которая после закрытия произвела собой массу подражателей — копий этой группы практически во всех социальных сетях Рунета. Кураторы по примеру Филипа Лиса, основателя первой группы «Синий кит», раздают подросткам задания, первое из которых — создание шрама на руке в виде кита. Известно, что среди указаний присутствует и просмотр фильмов ужасов и других колеблющих психику видеороликов. Придерживаясь традиции, манипуляторы начинают раздавать свои поручения ровно в 4:20 утра, когда родители в меньшей степени следят за своими детьми. Отсюда и скрытность организации от школьных учреждений, ведь кто как не учителя могут забить тревогу, увидев выполнение очередного злосчастного задания. Но как раз таки учителя, напротив, могут заподозрить неладное, заметив сонное состояние ребенка, которого по ночам будят назойливые сообщения от кураторов.

Собственно,

благодаря педагогам некоторые родители обращают внимание на поведение своего чада, возможно, предотвращая самое страшное.

Но в большинстве случаев ухудшение усидчивости, уныние и сонливость являются зацепками уже для следствия, потому что вовремя заметить данные факторы родители не успевают.

Все мы знаем, что сообщества смерти появились еще задолго до кита и его команды. Это были анонимные закрытые группы и сайты, к которым прибегали только лишь те, кто находился в затяжной депрессии и имел какие-либо психические отклонения. Такие люди находили там отдушину и после принимали для себя судьбоносное решение. Сегодня же такое направление стало массовым, а это страшнее всего. Отклонение от нормы не ужасает, пока не становится повсеместным. Теперь дети могут играть в игру чисто из интереса, не допуская даже мысли о смерти. Но в процессе на ребенка осуществляется давление, приводятся доводы о бесполезности жизни, о неразрешимых трудностях бытия, вследствие этого еще не устоявшаяся психика подвергается слому. Конечно, такие манипуляции могут и не сработать на оптимистично настроенном подростке, любящем жизнь. И для таких случаев у «вершителей судеб» есть тяжелая артиллерия. Это угроза смерти родителей. Как это осуществляется? Все очень просто: куратор после отказа выполнения последнего задания — самоубийства, сбрасывает ребенку ссылку, после открытия подростком которой ему становится доступна геолокация игрока. Таким образом, пригрозив убийством любимых родителей и отправив точный адрес их проживания, куратор вводит участника игры в неописуемый шок. Сомнений, что манипуляторы не сдержат свое слово, у подростка просто нет.

По данным других СМИ, участнику сбрасывается определенная ссылка, но если разобраться, то по ней можно узнать только данные о внешнем IP-адресе, что позволит уточнить только провайдера пользователя. Через провайдера получить адрес места нахождения человека законно просто невозможно. А если делать это «подпольно», то поиск может занять некоторое количество времени. Отсюда данная версия отпадает, потому что мы знаем, что угроза поступает к игроку сразу, как только он начинает отказываться от выполнения пятидесятого задания. Поэтому

кураторами, предположительно, сбрасывается другая ссылка — уже на скачку файла с троянским вирусом, который при попадании в систему сразу же передает данные о геолокации пользователя отправителю.

И вот напуганный ребенок ради спасения своих родителей решается на самоубийство. Цель кураторов достигнута.

Правоохранительные органы борются с подобными инцидентами, специальные службы блокируют «Синий кит» в социальных сетях, но пока результаты данной деятельности не столь обширны, учитывая тот факт, что группы клонируются с каждым днем все больше. Общество забило тревогу и в ответ на действия кураторов создало свое движение. «Дельфины» ищут записи в интернете с известными хэштегами #синийкит #тихийдом #разбудименяв4:20 и пишут детям назидательные сообщения с призывом выйти из игры. Взывают к любви к жизни, родителям и к самому себе. А также стараются убедить в ложной угрозе убийства родных, которая так шокирует детей-игроков. Продуктивно то, что в движении принимает участие и молодежь, слово которой порой намного ближе и искреннее для подростков по духу.

Конечно, такое проявление со стороны общественности — непременно хорошее оружие в борьбе с теми, кто считает, что может решать чью-то судьбу. Но надо понимать, что немаловажную роль играют родители и их забота о ребенке. Именно их внимание может наиболее сильно повлиять на положение вещей.

Для того, чтобы уберечь свое чадо от действий и даже попыток манипуляции со стороны, нужно делать элементарное — общаться с детьми.

Порой мы в бытовой суете не успеваем спросить о конфликтах и неурядицах ребенка, что уж говорить об увлечениях и тем более посиделках у компьютера.

В наш информационный век родитель обязан иметь полное представление об интернете и социальных сетях, о той информации, которая может негативно сказаться на сознании ребенка. Невозможно запретить ребенку серфить в сети, но можно предварительно объяснить ему то, что некоторые данные несут отрицательный посыл и их нужно просто пропускать, не беря во внимание. К тому же, если запрещать подростку что-то, то он, как известно, еще сильнее будет тянуться к запретному плоду.

Расскажите детям обо всем, что их может поджидать в интернете: о порнографических фотографиях и видео, о давящих на психику фильмах, о вымогателях денег, об интернет-маньяках, и уж тем более об умелых манипуляторах сознанием и проповедниках своих странных идей и принципов. Пусть ребенок знает все, предупрежден — значит вооружен. Для этого необязательно целыми днями сидеть у компьютера в поисках негатива, достаточно просто быть в курсе событий и читать новости в мире. Также желательно иметь по странице в тех соцсетях, где состоит ваш ребенок, чтобы видеть публикации и записи. Этим самым вы не только обезопасите времяпрепровождение своего чада в интернете, но и сблизитесь с ним морально.

Не секрет, что дети иногда боятся что-то рассказывать своим родным. Быть может, из-за уверенности в том, что их не поймут и осудят их же родители. Поэтому ни в коем случае нельзя смеяться над какими-то неудачами и нелепостями в жизни детей, и конечно не перегибать с наказаниями и нравоучениями.

Психологи советуют делать первый шаг в разговорах дома, рассказывать детям о своих проблемах доступным языком, чтобы они могли в ответ тоже поделиться чем-то волнующим.

Таким образом, беседы войдут в привычку и вы не заметите, как ваш ребенок сам будет подходить и погружать вас в бурю эмоций и переживаний.

Сколько еще будет продолжаться издевательство над детьми со стороны заинтересованных лиц из сети — неизвестно. Но мы уже сейчас имеем средства и можем противостоять такому типу психологического насилия, стоит лишь быть немного внимательнее к своим детям.


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Сегодня в 14:44, просмотров: 1077, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 15:08
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Александр
не нравится
Сегодня в 15:45
Неужели так сложно найти организаторов этих групп и посадить их далеко и надолго? Ведь это технически не так сложно, в чем проблема то? Почему у нас полиция не работает? Или ждут пока из кремля пинка не дадут, под давлением общественности.

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Мнения

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