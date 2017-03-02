​В школу — без религии // ИНФОГРАФИКА

Вопрос хиджабов, платков и прочих национальных и религиозных одеяний в общеобразовательных учреждениях для большинства голосующих читателей siapress.ru закрыт.

Несмотря на то, что в СМИ то и дело вспыхивают дискуссии, в которых участвуют самые разные лица вплоть до высокопоставленных (напомним, что последний эпизод привлек внимание главы Чечни Рамзана Кадырова, который заспорил с министром образования Ольгой Васильевой), наша аудитория уверена, что школы — светские учреждения, религиозные и национальные одежды в них просто неуместны.

Напомним, это позиция Ольги Васильевой. Интересно, что Кремль от таких обсуждений по каким-то причинам устранился, не встав ни на чью сторону. «Мы не хотели бы становиться стороной в этой дискуссии в настоящий момент»,— прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.