Не просто поставить лавочки и фонарь…

На онлайн-конференции siapress.ru замглавы администрации Алексей Усов рассказал нам о ближайшем будущем городской среды Сургута. Приводим фрагмент эфира.

Городская среда – понятие очень обширное. Проблемы есть всегда. И они неизбежны в таком быстрорастущем городе, как наш. Но со временем задачи становятся несколько иными:

если 20-30 лет назад нам нужно было решить проблему транспортной доступности тех или иных районов, обеспечить всех жильем, ликвидировать балочные массивы, то сейчас мы подошли к более человеческому уровню.

Раньше мы были рады одному большому парку, а сегодня уже говорим о целой системе зеленых зон. Эта проблематика хорошо зазвучала в последний год, причем на самом высоком уровне.

В нашем городе проводится большая работа по созданию комфортной городской среды, для этого работают все соответствующие подразделения администрации с привлечением общественности, дизайнеров и архитекторов так называемого Центра прикладной урбанистики. Такая деятельность развернута в последние два месяца. Причем это работа имеет конкретные сроки и цели. В ближайшее время будет сформирован реестр общественных пространств. Нам нужно понимать, о каких территориях, улицах и скверах идет речь, что нас в них не устраивает, и в какой последовательности мы будем их озеленять, раскрашивать, подсвечивать.

К середине 2017-го мы напишем полноценную программу.

Но это не значит, что мы полгода будем сидеть в кабинетах.

Нет, задача стоит уже в этом году: выбрать пилотную площадку, чтобы в этом весенне-летне-осеннем сезоне выполнить благоустройство. Это может быть отрезок какой-то улицы или перекресток. Начиная с асфальтирования, замены покрытий, комплексного озеленения, художественной подсветкой прилегающих зданий. Чтобы показать все это в качестве примера абсолютно реальной территории, наподобие которой в дальнейшем будет развиваться городское пространство.

Кроме того, анализируется календарь городских событий, чтобы все эти городские площадки были привязана не только к повседневному посещению, но чтобы там проходили и городские праздники. Задача многоуровневая – это не просто поставить лавочки и фонарь.

В качестве пилотной территории мы рассматриваем разные варианты. Это может быть участок реки Сайма или отрезок проспекта Ленина.

Полный вариант интервью в видеозаписи можно посмотреть здесь.