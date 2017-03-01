​Концептуально!

Будете в Екатеринбурге — обязательно сходите в «Ельцин-центр». Это одна из лучших музейных и общественных площадок страны. Без всякого преувеличения. И, если повезет, как мне, будьте готовы окунуться в 90-е с головой.

— Гардероб обслуживает только посетителей музея и арт-галереи!

На этот раз мы повезли в музей родителей, которые приехали из Сургута на пару недель и сказали, что столько слышали о центре первого президента страны, что не могут не побывать там. Приехали в Прощеное воскресенье, сразу после посещения Ганиной Ямы. Такие умиротворенные и довольные совместным выходным. И наши родители, и наши дети были в предвкушении увидеть что-то интересное.

— Гардероб обслуживает только посетителей музея и арт-галереи!!!

Мы по очереди заходили в гардероб, и женщина, принимающая одежду, явно была нам не рада. И каждому из семерых входящих она все громче кричала:

— Гардероб обслуживает только посетителей музея и арт-галереи!!!

— Мы в музей.

— Там еще есть гардеробы напротив, если вы пришли на другие мероприятия!

— Мы в музей. У вас нет мест?

Этот вопрос она посчитала риторическим. Мы начали раздеваться, помогать раздеваться детям. Но за нами заходили другие люди — центр очень популярное место. И она не прекращала кричать.

— ГАРДЕРОБ ОБСЛУЖИВАЕТ ТОЛЬКО ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЯ И АРТ-ГАЛЕРЕИ!

Каждому входящему. Ровным рупорным голосом с нарастающей громкостью. Очень симпатичная женщина, лет 50-ти. Вполне себе хорошо одетая, с аккуратной прической, макияжем, маникюром. Не то, чтобы гардеробщицы должны быть лахудрами. Но это правда симпатичная женщина. И голос у нее красивый. Но очень громкий. И речь не отличалась разнообразием. В общем, в какой-то момент накапливающий комок раздражения во мне лопнул.

— Женщина, вы перебарщиваете!

— Аха, она явно переигрывает, — согласился со мной бородатый симпатичный мужчина из очереди в гардероб.

Гардеробщица на какое-то время замолчала, одарив меня строгим взглядом (мы позже решили, что это учительница или полицейский на пенсии). Родители уже успели раздеться и получить заветные номерки. А сестра чуть подзадержалась, раздевая сына, и встала в очередь. Мы стояли и ждали ее. А гардеробщица обслужила всех, кто стоял впереди, прошла мимо сестры и начала обслуживать тех, кто позади. Одно, второго, третьего...

— А почему вы не обслуживаете ее?

Я кивнула на сестру. Женщина, для которой я уже стала врагом, посмотрела мимо меня на мою маму и ответила почему-то ей:

— А где ваш билетик в музей?

— Но нас же вы раздели без билетика!

— Вы сказали, у вас все.

Выбивающая почву из-под ног логика. У мамы, правда, была только одна шуба. Как это соотносится с тем, что и сестре тоже надо сдать одежду в гардероб? В общем, мы что-то пошипели в ответ и победили. Первый уровень квеста был пройден, одежда сдана.

Я решила не раздеваться. В музей не собиралась, а нагружать гардеробщицу еще и своей одеждой — просто стало страшно. Пошла проводить своих до кассы. Но тут меня остановил охранник:

— В одежде нельзя!

— Как нельзя? Нам только что сказали, что без билета не примут одежду. Охранник тут же отступил. Все-таки он не так пропитан 90-ми, как женщина из гардероба. Возраст, видимо, не тот.

Мама с папой у кассы посмеивались, глядя на то, как я уже дышу огнем.

— Аня, все нормально, — утешала мама. — Мы в музее 90-х. У них концепция!

И это меня успокоило. Выдержать концепцию так тонко — дорогого стоит.

Я вышла на улицу и наблюдала, как от «Ельцин-центра» эвакуировали машины посетителей. Даже если их владельцы не нарвались на блистательную игру работницы гардероба, они все равно окунутся в 90-е. Потому что на штрафстоянке, откуда им придется забирать автомобиль, работают именно те братки. Уже поседевшие, с животиком, но все такие же грозные. Я это точно знаю. Потому что, когда я была в «Ельцин-центре» первый раз, мою машину эвакуировали. Это — мой первый в жизни штраф за нарушение ПДД. И это другая история. В свое оправдание скажу, что нарушают там правила парковки не специально. Знак висит прямо на повороте на очень высоком столбе. Его просто не видно.

Я обязательно еще раз схожу в «Ельцин-центр». И вы сходите, когда будете в Екатеринбурге. Потому что там происходит много всего интересного. И сам музей подкупает своей интерактивностью. Это любимое место наших пятилетних детей, которые ничего не знают о 90-х. Он понравился нашим родителям, которые в 90-х прожили самые ценные года. И нам там нравится.