​За госуслугами — в Сеть // ИНФОГРАФИКА

Как известно, по количеству зарегистрированных «электронных граждан» ХМАО планомерно бьет рекорды, выбиваясь в лидеры по всей стране. Но зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru — это одно, а пользоваться этим сервисом — совсем другое. Мы поинтересовались у аудитории siapress.ru, актуальны ли для нее госуслуги в интернете. Результаты оказались предсказуемо положительными: большинство наших голосующих читателей на портале зарегистрировано и его услугами пользуется. Часть уже завела себе «электронное гражданство», но пока никак его не использовала.

Надо думать, дело в том, что наш округ — преимущественно территория молодежи, которая отличается высоким уровнем компьютерной грамотности. Однако и для пожилых жителей в Югре компьютеры и интернет перестают быть терра инкогнита: в регионе действуют программы по обучению возрастного населения азам общения с ЭВМ. Делается это не в последнюю очередь как раз для увеличения числа «электронных граждан».