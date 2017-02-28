​Свалить на дачу

Говорят, лучшая новость – это отсутствие новостей. Но не в нашем случае. Так-то информационных поводов полно – то документы ЛДНР признают, то Дадина отпустят, то хрущевки в Москве к сносу приговорят, то количество замов мэра в Сургуте сократят. Только не новости все это, белый шум. Почти никому не интересно.

Выхолащивание интереса к окружающей действительности проходило поэтапно. Сначала путем демонстрации одних и тех же жиризюгамироновых отбили потребность в политических новостях. Какие новости, когда ничего нового? И никакой Навальный этот тренд не перекусит в требуемом масштабе. Дадина жалко, но сам напросился. Хотя вот отпустили, бывает же. Пойду, чайник поставлю.

Затем пали в неравном бою со здравым смыслом экономические новости. Нет, РБК выходит, «Ведомости» пишут, аналитика имеет место, рейтинги, форбсы, прогнозы и констатации. Но гражданам пофигу, неинтересно. Потому что эта экономика на жизнь не влияет вообще никак,

достаточно Медведева один раз в год услышать, чтобы уяснить тезис о необходимости держаться без денег.

Отечественное развлекалово тоже сдохло от старости и сырости. Шоубиз варится в своих разномастных кастрюльках, являя раз за разом салат оливье, какие ингредиенты в него не засовывай. Из известных лиц песок сыпется, остальные неизвестны даже не потому что талантов нет или дорого, а просто нет запроса на новых Пугачевых или, прости господи, Басковых-Бузовых.

Что там еще осталось? Ах да, городские новости. Ау! В городах постоянно что-то происходит, то полумарафон пробегут, то киоск незаконный поставят, то лавочку сопрут. Но людям даже про пробки неинтересно знать, ибо и так понятно, когда и где. А всякие идеи вроде организации одностороннего движения – в разряд развлечений для городских сумасшедших. Интересно, но лень следить, тем более участвовать. Городской информационный контекст – белый шум, лишняя информация.

Есть еще «Международная панорама» с Фаридом Сейфуль-Мулюковым, простите, Владимиром Ясно-Солнышко-Соловьевым, вся эта трампономика, брекзитня, крымнашество, оскары и милые панды в зоопарках Китая. Вот это весело и немного доставляет радости в дом, можно убедиться, что у них там не сахар, а панды такие котики, что их по центральным каналам в новостях показывают, хотя, по чесноку, место им в «Мире животных» с Николаем Дроздовым. Эта путаница политики и панд – симбиоз нашего времени, требующий отдельного осмысления. Рассказали про Сирию и для нервного успокоения про дружбу тигра с козлом поведали – события примерно одного ряда, новости нашего Зазеркалья.

Мне, кстати, уже не первый человек признается, что по ящику смотрит исключительно Animal Planet и Discovery. К новостям, правда, никаким боком не пришьешь, это просто красивый белый шум. И там все по правде – тигры бегают за козлами, а не дружат с ними.

На этом, собственно говоря, все. Можно закрывать лавочку.

Новостная журналистика вымирает, как жанр.

Любой человек, оказавшийся волею случая в гуще событий, становится звездой эфира благодаря смартфону. YouTube конкурирует с Fox News. Life скоро повторит судьбу газеты «Тюменские ведомости». Помните такую? Вот и я об этом же. Новая технология жизни в режиме не прекращающегося информационного шума гарантирует усталость и разжижение мозга, а попытки вливать по всем каналам пропопорожняк приводят к полной фрустрации. Самая ожидаемая новость сезона – когда уже наступит весна и можно будет свалить от этого всего на дачу.