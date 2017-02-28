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​Свалить на дачу

Самая ожидаемая новость сезона

Говорят, лучшая новость – это отсутствие новостей. Но не в нашем случае. Так-то информационных поводов полно – то документы ЛДНР признают, то Дадина отпустят, то хрущевки в Москве к сносу приговорят, то количество замов мэра в Сургуте сократят. Только не новости все это, белый шум. Почти никому не интересно.

Выхолащивание интереса к окружающей действительности проходило поэтапно. Сначала путем демонстрации одних и тех же жиризюгамироновых отбили потребность в политических новостях. Какие новости, когда ничего нового? И никакой Навальный этот тренд не перекусит в требуемом масштабе. Дадина жалко, но сам напросился. Хотя вот отпустили, бывает же. Пойду, чайник поставлю.

Затем пали в неравном бою со здравым смыслом экономические новости. Нет, РБК выходит, «Ведомости» пишут, аналитика имеет место, рейтинги, форбсы, прогнозы и констатации. Но гражданам пофигу, неинтересно. Потому что эта экономика на жизнь не влияет вообще никак,

достаточно Медведева один раз в год услышать, чтобы уяснить тезис о необходимости держаться без денег.

Отечественное развлекалово тоже сдохло от старости и сырости. Шоубиз варится в своих разномастных кастрюльках, являя раз за разом салат оливье, какие ингредиенты в него не засовывай. Из известных лиц песок сыпется, остальные неизвестны даже не потому что талантов нет или дорого, а просто нет запроса на новых Пугачевых или, прости господи, Басковых-Бузовых.

Что там еще осталось? Ах да, городские новости. Ау! В городах постоянно что-то происходит, то полумарафон пробегут, то киоск незаконный поставят, то лавочку сопрут. Но людям даже про пробки неинтересно знать, ибо и так понятно, когда и где. А всякие идеи вроде организации одностороннего движения – в разряд развлечений для городских сумасшедших. Интересно, но лень следить, тем более участвовать. Городской информационный контекст – белый шум, лишняя информация.

Есть еще «Международная панорама» с Фаридом Сейфуль-Мулюковым, простите, Владимиром Ясно-Солнышко-Соловьевым, вся эта трампономика, брекзитня, крымнашество, оскары и милые панды в зоопарках Китая. Вот это весело и немного доставляет радости в дом, можно убедиться, что у них там не сахар, а панды такие котики, что их по центральным каналам в новостях показывают, хотя, по чесноку, место им в «Мире животных» с Николаем Дроздовым. Эта путаница политики и панд – симбиоз нашего времени, требующий отдельного осмысления. Рассказали про Сирию и для нервного успокоения про дружбу тигра с козлом поведали – события примерно одного ряда, новости нашего Зазеркалья.

Мне, кстати, уже не первый человек признается, что по ящику смотрит исключительно Animal Planet и Discovery. К новостям, правда, никаким боком не пришьешь, это просто красивый белый шум. И там все по правде – тигры бегают за козлами, а не дружат с ними.

На этом, собственно говоря, все. Можно закрывать лавочку.

Новостная журналистика вымирает, как жанр.

Любой человек, оказавшийся волею случая в гуще событий, становится звездой эфира благодаря смартфону. YouTube конкурирует с Fox News. Life скоро повторит судьбу газеты «Тюменские ведомости». Помните такую? Вот и я об этом же. Новая технология жизни в режиме не прекращающегося информационного шума гарантирует усталость и разжижение мозга, а попытки вливать по всем каналам пропопорожняк приводят к полной фрустрации. Самая ожидаемая новость сезона – когда уже наступит весна и можно будет свалить от этого всего на дачу.


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Сегодня в 15:23, просмотров: 109, комментариев: 2


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Комментарии:
444
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Сегодня в 15:58
Интересно, какая может быть новостная журналистика в совке 2.0? Где все решает один человек, который cо своими друзьями-миллиардерами правит уже 17 лет и до 2024 минимум себе срока отмерил? О котором либо хорошо либо ничего. У вас получается, что все как-то само собой поизошло. Не было роспуска политических партий, отмены выборов и референдумов, не было захвата СМИ, никто не рассылал стоп-листы, никто не сажал Гусинского, не освобождал его под гарантии "уступки" НТВ, не вводил цензуру на телевидении, не превращал его в пропагандистский рупор, в свободное от пропаганды время изливающий на уважаемых телезрителей мегатонны растленных отбросов, никто целенаправленно на первых каналах не разжижал те самые зрительские мозги. Это все не конкретные люди с именами в конкретных целях - захватить и удерживать до бесконечности неограниченную власть - делали? Просто так получилось? Хорошо устроились... на даче.
И еще. Человек, держащий в руке смартфон, лишь фиксирует происходящие события. От этого он сам звездой никак не становится.
444
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Сегодня в 16:11
И что это за "Life", который "скоро повторит"? Американский журнал уже сто лет не выходит, а российский вонючий конгломерат информационных помоек Life, бывший Lifenews, выросший из тошнотной "газеты Жизнь", чувствует себя лучше всех.

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