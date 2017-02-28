​Рынок акций забуксовал. Кто поддержит рубль? // АУДИО, ТЕКСТ

В последнее время российский рынок акций буксует на месте, тогда как рубль продолжает попытки укрепления? Чем интересен текущий период, когда доллар начнет наверстывать упущенное, кто порадует дивидендами и выгодно ли покупать «в долгую» акции с высокой дивидендной доходностью? Об этом сегодня мы и поговорим.

В прошлый раз мы рассказывали, что ралли на рынках, вызванное надеждами на политику Трампа, выдыхается. Разочарование проявляется сразу в двух аспектах, если говорить о российском рынке. Во-первых, возьмем обещанные избранным президентом США налоговые льготы, инфраструктурные расходы и снижение регулирования экономики – пока так и не понятно, как и когда конкретно это будет претворяться в жизнь.

Второй аспект касается перспективы улучшения российско-американских отношений. А перспектива эта стала сужаться. Возьмем хотя бы назначение на днях советником Трампа по нецбезопасности генерала Герберта Макмастера, которого сложно уличить в симпатиях к Москве.

Говорить о пределах коррекции однозначно сложно. С технической точки зрения по индексу ММВБ ближайшая поддержка находится на 2080 пунктов. Если котировки пойдут ниже, то локальные технические цели сместятся к 2030-2045 пунктам.

Российские акции и рубль в этих условиях может поддержать дорожающая нефть.

В целом на рынке сырья фактор сокращения добычи странами ОПЕК компенсируется сообщениями о росте производства и буровой активности в Северной Америке. Однако локальные волны роста весьма вероятны. В частности, позитивные макроданные из Европы предполагают устойчивый среднесрочный спрос на сырье.

В пользу отечественных активов – сильная статистика по промпроизводству в России. Также зафиксировано восстановление роста личных доходов и зарплат, что должно поддержать розничные продажи.

Из событий, которые могут оказать влияние на российский рубль на этой неделе, стоит выделить выступление Трампа в Конгрессе 28 февраля, где он, вероятно, объявит детали новой налоговой реформы. Это может способствовать укреплению доллара на валютном рынке. В среду выйдет отчет по запасам нефти в США от EIA. Продолжение роста запасов и добычи может негативно сказаться на стоимости нефти, а соответственно и на российской валюте. Пара рубль-доллар может к концу недели вернуться в район отметки 60.

В условиях снижения ставок в экономике многие компании, которые платят относительно высокие дивиденды, вновь становятся интересными для постепенного добавления в портфель. Например, в этом плане можно обратить внимание на акции Норникеля, Алросы, Лукойла, Башнефти-ап, ЛСР, ПРОТЕКа, МосБиржи.

Высокая дивидендная доходность акции свидетельствует о недооцененности эмитента. Поэтому долгосрочным инвесторам целесообразно рекомендовать инвестиции в акции первых 5-10 эмитентов, отсортированных по дивидендной доходности. Это позволяет ожидать не только значительных дивидендных выплат, но и существенного прироста стоимости акций в долгосрочной перспективе.

Для долгосрочных инвесторов, удерживающих позиции на протяжении многих лет, суммарная дивидендная доходность будет в любом случае весомым вкладом в общий финансовый результат.

Инвестировать в акции в идеале следует, опираясь на составленный с профессиональным консультантом Персональный финансовый план (ПФП).