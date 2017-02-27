​Феномен слишком свободного человека

Неудивительно, что первым городом, в котором показали новый документальный фильм о Борисе Немцове «Слишком свободный человек» (режиссеры — Вера Кричевская и Михаил Фишман), стал Нижний Новгород, родина главного героя ленты. Здесь он сделал научную карьеру, здесь началась его карьера политика. И совершенно закономерно, что 500-местный зал «Электрона» оказался мал для потока желающих — многие сидели на ступеньках, стояли. И практически никто не ушел.

Хотя были старушки, что восклицали с места — «На чьи деньги снимали?..», наверное, им хотелось получить в ответ: «На деньги госдепа».

Однако, как известно, деньги на фильм дал фонд Дмитрия и Бориса Зиминых.

В зале полно знакомых лиц. Мы все пришли на премьеру не для галочки, и вообще это нечто большее, чем просто киносеанс, это событие. До последнего момента мало кто был уверен, что киносеанс состоится, Немцов даже мертвый грозен для власти — а иначе зачем ей с таким остервенением «зачищать» его мемориалы в разных городах… Люди пришли, потому что им хочется демонстрировать свои убеждения, это важно для них.

В принципе, мы все знаем биографию Немцова. Жил-был в провинции губернатор-младореформатор, блестящий и удачливый, но когда Ельцин позвал его в Москву, он не смог отказаться (видимо, в том заключалась его ошибка), и там пошел он против всемогущих олигархов, те его принялись прессовать, да так, что даже Ельцин не сумел защитить своего протеже, и тогда наш герой ушел в оппозицию — сначала в системную, а потом в несистемную, другими словами, вице-премьер «опустился» до уличного маргинального политика, ну а трагический конец истории всем известен.

А ведь Борис всего лишь хотел, чтобы в России было нормальное государство и общество. Всего лишь.

Экранизирована эта история так, что не замечаешь двухчасового хронометража. Причем звучит только прямая речь — никаких закадровых комментариев. Рассказывают биографию Немцова «говорящие головы» – дочь и зять Ельцина, бизнесмены Прохоров и Фридман, соратники Хакамада, Рыжков, Навальный, Яшин, многие другие. Иногда «головы», не желая того, расчехляют самих себя. К примеру, Навальный делится тем, что когда он баллотировался в московские мэры, просил Немцова не светиться рядом, потому что это могло сказаться на реноме кандидата. Совладелец «Альфы-груп» Фридман поведал о просьбе Немцова по возможному трудоустройству, на которую олигарх отреагировал так: «Ты, Борис, будешь продолжать заниматься политикой, наносить ущерб моей работе, а я этого себе позволить не могу». Кстати, похожую ситуацию приводил в интервью Альфред Кох, который в ельцинские годы был председателем Госкомимущества России. Уйдя из политики, Немцов пытался найти себя в бизнесе, ушел к Игорю Линшицу в банк «Нефтяной». Но когда случился первый Майдан, Борис оказался в Киеве, где выступал в поддержку Ющенко. Поскольку Кремль был настроен против Майдана, вскоре в банке начались неприятности, и Немцову пришлось уволиться.

Весьма заметно отсутствие в фильме двух бывших друзей Немцова — Анатолия Чубайса и Сергея Кириенко. Говорят, оба отказались участвовать в съемках. А вот прямая речь Жириновского была записана — но создатели в итоге от нее отказались, слишком много яда содержала.

Последняя треть ленты — это драма с участием двух фигур, Немцова и Путина. Как известно, в 99-м Немцов избирался под лозунгом «СПС — в Думу, Путина — в президенты». Путин и Немцов в те годы были близки, на «ты». Но вскоре дружба обернется враждой.

Политическая биография Немцова полностью совпадает с 25 годами новейшей истории России. И выходит, эта история про всех нас, про наши надежды, разочарования, отчаяние. История модернистских устремлений, которые были раздавлены под тяжестью консерватизма и реакции.

И трудно не согласиться с режиссером Верой Кричевской, утверждающей, что символически выстрелы в Немцова стали выстрелами в саму идею демократии и свободы.

Мне понравилось, что создатели фильма не сильно напирали на зрительские слезные железы, не заигрывали с оппозиционно настроенной аудиторией, картина не зовет ни на бунт, ни на митинг, пытается существовать «поверх барьеров». И, безусловно, это не окончательная биография, не канон. Феномен «слишком свободный человек» требует дальнейшей аналитики.

Что же до проката фильма, то тут много тумана. Прокатное удостоверение имеется, и в двух столицах картина демонстрируется, причем в нескольких кинотеатрах. А вот, скажем, в Калининграде запланированный показ был отменен. Думаю, от региональных чиновников потребуется небольшая отвага, чтобы показать фильм. И лучше всего надеяться, что кто-то сольет «Слишком свободного человека» на торренты, тогда его увидит широкий зритель.