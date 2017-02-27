16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,9371   EUR  61,2569  

​Феномен слишком свободного человека

Кинобиографию Бориса Немцова представили у него на родин — в Нижнем Новогороде

Неудивительно, что первым городом, в котором показали новый документальный фильм о Борисе Немцове «Слишком свободный человек» (режиссеры — Вера Кричевская и Михаил Фишман), стал Нижний Новгород, родина главного героя ленты. Здесь он сделал научную карьеру, здесь началась его карьера политика. И совершенно закономерно, что 500-местный зал «Электрона» оказался мал для потока желающих — многие сидели на ступеньках, стояли. И практически никто не ушел.

Хотя были старушки, что восклицали с места — «На чьи деньги снимали?..», наверное, им хотелось получить в ответ: «На деньги госдепа».

Однако, как известно, деньги на фильм дал фонд Дмитрия и Бориса Зиминых.

В зале полно знакомых лиц. Мы все пришли на премьеру не для галочки, и вообще это нечто большее, чем просто киносеанс, это событие. До последнего момента мало кто был уверен, что киносеанс состоится, Немцов даже мертвый грозен для власти — а иначе зачем ей с таким остервенением «зачищать» его мемориалы в разных городах… Люди пришли, потому что им хочется демонстрировать свои убеждения, это важно для них.

В принципе, мы все знаем биографию Немцова. Жил-был в провинции губернатор-младореформатор, блестящий и удачливый, но когда Ельцин позвал его в Москву, он не смог отказаться (видимо, в том заключалась его ошибка), и там пошел он против всемогущих олигархов, те его принялись прессовать, да так, что даже Ельцин не сумел защитить своего протеже, и тогда наш герой ушел в оппозицию — сначала в системную, а потом в несистемную, другими словами, вице-премьер «опустился» до уличного маргинального политика, ну а трагический конец истории всем известен.

А ведь Борис всего лишь хотел, чтобы в России было нормальное государство и общество. Всего лишь.

Экранизирована эта история так, что не замечаешь двухчасового хронометража. Причем звучит только прямая речь — никаких закадровых комментариев. Рассказывают биографию Немцова «говорящие головы» – дочь и зять Ельцина, бизнесмены Прохоров и Фридман, соратники Хакамада, Рыжков, Навальный, Яшин, многие другие. Иногда «головы», не желая того, расчехляют самих себя. К примеру, Навальный делится тем, что когда он баллотировался в московские мэры, просил Немцова не светиться рядом, потому что это могло сказаться на реноме кандидата. Совладелец «Альфы-груп» Фридман поведал о просьбе Немцова по возможному трудоустройству, на которую олигарх отреагировал так: «Ты, Борис, будешь продолжать заниматься политикой, наносить ущерб моей работе, а я этого себе позволить не могу». Кстати, похожую ситуацию приводил в интервью Альфред Кох, который в ельцинские годы был председателем Госкомимущества России. Уйдя из политики, Немцов пытался найти себя в бизнесе, ушел к Игорю Линшицу в банк «Нефтяной». Но когда случился первый Майдан, Борис оказался в Киеве, где выступал в поддержку Ющенко. Поскольку Кремль был настроен против Майдана, вскоре в банке начались неприятности, и Немцову пришлось уволиться.

Весьма заметно отсутствие в фильме двух бывших друзей Немцова — Анатолия Чубайса и Сергея Кириенко. Говорят, оба отказались участвовать в съемках. А вот прямая речь Жириновского была записана — но создатели в итоге от нее отказались, слишком много яда содержала.

Последняя треть ленты — это драма с участием двух фигур, Немцова и Путина. Как известно, в 99-м Немцов избирался под лозунгом «СПС — в Думу, Путина — в президенты». Путин и Немцов в те годы были близки, на «ты». Но вскоре дружба обернется враждой.

Политическая биография Немцова полностью совпадает с 25 годами новейшей истории России. И выходит, эта история про всех нас, про наши надежды, разочарования, отчаяние. История модернистских устремлений, которые были раздавлены под тяжестью консерватизма и реакции.

И трудно не согласиться с режиссером Верой Кричевской, утверждающей, что символически выстрелы в Немцова стали выстрелами в саму идею демократии и свободы.

Мне понравилось, что создатели фильма не сильно напирали на зрительские слезные железы, не заигрывали с оппозиционно настроенной аудиторией, картина не зовет ни на бунт, ни на митинг, пытается существовать «поверх барьеров». И, безусловно, это не окончательная биография, не канон. Феномен «слишком свободный человек» требует дальнейшей аналитики.

Что же до проката фильма, то тут много тумана. Прокатное удостоверение имеется, и в двух столицах картина демонстрируется, причем в нескольких кинотеатрах. А вот, скажем, в Калининграде запланированный показ был отменен. Думаю, от региональных чиновников потребуется небольшая отвага, чтобы показать фильм. И лучше всего надеяться, что кто-то сольет «Слишком свободного человека» на торренты, тогда его увидит широкий зритель.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:50, просмотров: 220, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Статья дня. На пепелище прекрасного дома

Статья дня. На пепелище прекрасного дома
Если читать ведущие американские газеты и смотреть основные каналы, то вырисовывается примерно такая картина: Дональд Трамп, импульсивный недоумок, не совсем законным образом пришедший к власти, ведет страну и весь мир к катастрофе.
Михаил Таратута, журналист 26 февраля в 20:06
336 0
​Сургутская неделя. Гуманизм и деньги

​Сургутская неделя. Гуманизм и деньги
А также их круговорот в природе
Олег Владимиров 26 февраля в 09:58
566 1
​«Мы славим тех, кто готов в любую минуту встать на защиту Отечества…»

​«Мы славим тех, кто готов в любую минуту встать на защиту Отечества…»
Поздравление с Днем защитника Отечества
Вадим Шувалов, глава города Сургута 23 февраля в 10:05
682 0
​«23 февраля – праздник настоящих мужчин»

​«23 февраля – праздник настоящих мужчин»
Поздравление с Днем защитника Отечества
Надежда Красноярова, председатель Думы города Сургута 23 февраля в 10:04
679 4
​«Это праздник доблести…»

​«Это праздник доблести…»
Поздравление с Днем защитника Отечества
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 23 февраля в 09:59
381 0
​«Этот праздник наполнен глубоким содержанием и смыслом…»

​«Этот праздник наполнен глубоким содержанием и смыслом…»
Поздравление с Днем защитника Отечества
Рустем Юсупов, генеральный директор ООО «СветоДизайн-Югра» 23 февраля в 09:58
419 0
​Сами себе доктора // ИНФОГРАФИКА

​Сами себе доктора // ИНФОГРАФИКА
Большинство голосующей аудитории siapress.ru предпочитает лечиться от гриппа самостоятельно — или не болеть вовсе
Юрий Нуреев 22 февраля в 15:07
350 0
​Перезагрузка США-Россия — дело не скорое… // АУДИО, ТЕКСТ

​Перезагрузка США-Россия — дело не скорое… // АУДИО, ТЕКСТ
Почему настроения у инвесторов далеки от предпраздничных, сможет ли рубль укрепиться сильнее, и на какие акции стоит обратить внимание?
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 22 февраля в 13:55
370 0
​Золотой наш капремонт // ИНФОГРАФИКА

​Золотой наш капремонт // ИНФОГРАФИКА
Большинство голосующих читателей siapress.ru уверены, что взносы на капитальный ремонт в округе слишком высоки
Юрий Нуреев 21 февраля в 14:45
622 5
Олег Владимиров

​Лапша по карточкам
Вы в курсе, что с любого магазина оператор вашего банковского «пластика» спишет пару-тройку процентов от ваших убытков – за обслуживание? Как вы думаете, в чем растворяются эти проценты? Правильно, в цене товара.
Олег Владимиров 21 февраля в 09:35
674 0
​До свиданья, Валентин // ИНФОГРАФИКА

​До свиданья, Валентин // ИНФОГРАФИКА
Большинство голосующей аудитории siapress.ru не считает 14 февраля праздником
Юрий Нуреев 20 февраля в 16:43
478 0
​Захар Прилепин и запрещенный в России ИГИЛ

​Захар Прилепин и запрещенный в России ИГИЛ
Но, господа-товарищи, вы думаете, мессия Прилепин остановится на Донбассе? Даже не надейтесь: «Совершенно очевидно, что Донбасс — это зона ответственности не перед жителями Донбасса или Украины, а перед будущим России».
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 20 февраля в 11:04
1170 33
Вадим Демидов

​Прикольно быть интеллигентом
Такое ощущение, что в людях разбудили инстинкт варварства, обскурантизма, невежества и главное — стремление наслаждаться всем этим. Из уст «культурного» человека можно услышать, что в одной автоматной очереди Моторолы было больше поэзии и культуры, чем в книгах.
Вадим Демидов 20 февраля в 10:48
1084 0
​Сургутская неделя. Почти как настоящее

​Сургутская неделя. Почти как настоящее
Рэп, пляж и почему не я выиграл 16 миллионов?
Олег Владимиров 18 февраля в 13:13
1279 8
Олег Владимиров

​Зачем бороться с коррупцией?
Я бы, если честно, бюджетникам зарплаты вовсе поотменял бы. Пусть государство на эти деньги Крымский мост достроит, еще один чемпионат мира проведет и космонавта на Марс запустит, не жалко!
Олег Владимиров 17 февраля в 09:18
1030 6
​Мы долгое «Эхо» друг друга

​Мы долгое «Эхо» друг друга
Хотите стать «Эхом»? Будьте по отношению к своим читателям, в первую очередь, добрыми! Не требовательными. Не осуждающими. А просто-напросто добрыми.
Татьяна Малинина, журналист, писатель 16 февраля в 20:33
1208 3
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика