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​Сургутская неделя. Гуманизм и деньги

А также их круговорот в природе

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

Судя по новостям – и это давно не новости – денежный вопрос наиболее актуален в наше время. Медведевский лейтмотив «Денег нет, но вы держитесь!» каждый понимает по-своему: кто берег в долг, кто просит поделиться, а кто прямо вымогает. Сто и один способ вызова денежных масс — в нашей очередной «Сургутской неделе».

Вот администрация Сургута идет проторенной дорожкой: берет кредиты. На этот раз 450 миллионов взяты у Запсимкомбанка. Деньги пойдут на софинансирование строительства соцобъектов, что логично: без софинансирования округ не выделит своей (надо заметить — большей) части, а нету денег — нету и объектов. Из озвученного, правда, настораживает возведение быстровозводимого спорткомплекса рядом с десятой школой. Настораживает, потому что подобные сооружения преподносились в свое время, как низкозатратные при строительстве, что никак не коррелирует с суммой в сотни миллионов. А другие объекты почему-то не названы.

Также у властей есть желание взять другой кредит — на 300 млн рублей, для выкупа здания на улице 30 лет Победы. Его впоследствии планируют переоборудовать в центр детского технического творчества, проще говоря – в кванториум, место бесплатного дополнительного образования. Что ж, идея отличная, ее сейчас пытаются реализовать сразу в нескольких регионах страны.

Главное, чтобы были понятны источники возврата кредита, и чтобы этот источник не был связан с работой самого кванториума, в котором ключевое слово — «бесплатный».

17 февраля 40 лет исполнилось «Газпром трансгаз Сургуту». Предприятие, что и говорить, градообразующее, солидное. Поэтому совершенно естественно, что на юбилей приехала губернатор Наталья Комарова со словами благодарности, наградами и… разговорами с нефтегазовым сургутским генералитетом о новом витке социально-экономического сотрудничества. Суть проста: у округа на все денег не хватает, поэтому было бы здорово, если бы крупные компании подключились, например, к ремонту дорог или еще чему-нибудь душеспасительному. Не знаем, были ли эти разговоры на самом деле — ведь

те же газовики на местах сегодня мало что решают. Впрочем, как и нефтяники. А жаль.

Историю с начальницей отдела учета и оформления жилья городской администрации г-жой Павловской, ее подчиненной Федоровской и директором юрфирмы «Фемида» Добриковой, наверное, все уже знают. Следствие им вменяет получение взятки при переводе жилья из нежилого фонда в жилой. Суть в том, что на днях фигуранток перевели из СИЗО под домашний арест, — неслыханный акт гуманизма для наших судебных инстанций. Сразу вспоминается дело г-жи Васильевой, отсидевшей в общей сложности целых четыре месяца за нанесенный ущерб государству в сотни миллионов рублей. В сургутской истории сумма совсем другая, так что, возможно, все по-домашнему и обойдется. Гуманизм так гуманизм.

Ну и последнее — про сургутян, которые недоплатили в местный бюджет порядка ста миллионов рублей налога на имущество. Проблема в том, что некоторые собственники оспаривают в суде выставленные счета, впервые основанные на кадастровой стоимости. Плюс по некоторым объектам кадастровая стоимость, собственно, не была рассчитана. Граждане, не волнуйтесь: все посчитают и доначислят. Вообще, в текущей ситуации ждать милостей от государства не приходится, наоборот, государство ждет, что граждане будут все более активно пополнять казну.

Например, в России обсуждается возможность введения закона «о тунеядцах», который уже заработал в соседней Беларуси. Смысл прост и антигуманен — если ты не работаешь, значит, не платишь налоги. Соответственно, не возмещаешь государству его государственные расходы. Поэтому будь добр. Права человека при этом (в частности, право на труд) трактуются как обязанность. Надеюсь, что в России подобный акт не пройдет, хотя надежды мало.

P.S. Кстати, вы заметили, какой круговорот получается? Люди трясут деньги из города, город — из округа, округ — из градообразующих предприятий (в виде налогов и т.д.), предприятия –—из государства (вычеты, льготы и т.д.), государство — из людей. А денежки мало, вот она и мечется, как белка в колесе, от одного к другому.


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Сегодня в 09:58, просмотров: 211, комментариев: 1


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Комментарии:
Человек Железный
не нравится
Сегодня в 13:56
Нету слова нету, в письменной речи использовать категорически нельзя. А если журналист этого даже не знает, что с него взять.

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