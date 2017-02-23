​Салтыков-Щедрин и ГЛОНАСС

Вообще, Салтыков-Щедрин сейчас наверняка смотрит на происходящее сверху вниз и дико завидует. Какие натуры! Какие ситуации! Какой материал пропадает! «Эх, меня на вас нет!» — думает. Да, Михаил Евграфович, вас на нас нет. Поэтому постараемся своими силами не дать пропасть втуне шедевральному сюжету.

Да, собственно, сюжета-то никакого нет. Так, ездят коммунальные машины туда-сюда. Грейдеры эти, тракторы с метелками, снегоуборочная техника, КАМАЗы. В Москве дело происходит, кстати. Ездят и ездят, и днем и ночью, шумят, как положено. Спать гражданам мешают. Ради чистоты на улицах можно бы и потерпеть, только вот незадача: ездит техника вхолостую, утюжит дороги с поднятыми ковшами и выключенными функциональными устройствами. Со стороны может показаться, что флэш-моб или итальянская забастовка, но не угадали.

Работники за баранками сидят вполне законопослушные и на все вопросы недоуменных не выспавшихся жильцов отправляют к начальству, дескать, «нам сказали — мы делаем, работу свою выполняем».

А в чем работа-то, недоумевают жильцы. «ГЛОНАСС отбиваем», — честно признался один водитель-коммунальщик.

С этого места можно поподробней. ГЛОНАСС, как известно, отечественная спутниковая система слежения, сделанная в противовес вражеским разработкам и обязательная к установке, например, во всем отечественном автопроме. В последнее время ГЛОНАСС активно используется в качестве средства контроля за работой техники в частности и коммунальных предприятий в целом.

ГЛОНАСС четко фиксирует, сколько километров прошла та или иная спецтехника, а по результатам и выработка оформляется, и денежка, соответственно, за исполненное идет. А чем конкретно спецтехника во время этих телодвижений занимается, ГЛОНАССу недоступно. Искусственный разум еще не победил человеческую смекалку, которая быстро догадалась, как использовать спутниковую дотошность по назначению.

Вы уже поняли, да? Когда снега навалит по уши, хочешь-не хочешь — иди убирай. А если снега, допустим, нет? Что, без денег сидеть? Не на того напали со своим ГЛОНАССом. Впрочем, не снегом единым — в той же Москве летом были зафиксированы бессмысленные кружения поливалок, имитировала работу (вернее, работала на спутник) и прочая уборочная техника. Им, из космоса, виднее, за что деньги плочены.

Тут бы, на этом самом месте, разухабистую какую мораль задвинуть, заклеймить и поглумиться. Но что-то не хочется.

Понятно ведь, что вышеописанная история всплыла лишь потому, что ее видно невооруженным глазом на улицах столицы. А сколько таких «отбиваний ГЛОНАССов» по углам российской действительности прячется?

Сколько пустопорожних движений совершается с глубокомысленным видом? Так что не будем множить эту печаль, поскольку поручик Киже по-прежнему живее всех живых, а вот Салтыкова-Щедрина на нас действительно уже нет.

А работника, признавшегося, что он «ГЛОНАСС отбивает», уволили. Сейчас там, правда, прокуратура разбирается, что к чему. Может быть, человека восстановят. Но ГЛОНАСС вряд ли уберут. Скорее всего, камеры поставят, шлагбаум или толкового майора.