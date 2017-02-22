​Сами себе доктора // ИНФОГРАФИКА

Зараза потихоньку отступает от Сургута и Югры, однако риск подхватить вирус до сих пор есть — особенно у тех, кто за сезон так и не умудрился переболеть ОРВИ или гриппом. А таких среди голосующих читателей нашего портала, между прочим, две трети.

Та же треть, кто все-таки провела некоторое время наедине с градусником и лекарствами, призналась нам, что делала это своре по своей воле, нежели по настоянию врача: наши читатели — сами себе доктора в 55,2 процентах случаев. А каждый десятый из переболевших, судя по всему, помнит шутку, что если лечить грипп, то он проходит через неделю; а если не лечить — то через семь дней.

Мы, однако спешим напомнить, что вирусы имеют множество модификаций, и ныне — не время определять их «на глазок». Если чувствуете недомогание, лучше сразу обращайтесь к врачу. И не болейте на праздниках: это, прямо скажем, противоестественно.