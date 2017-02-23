Уважаемые ветераны вооруженных сил, военнослужащие!

Дорогие сургутяне!

Сердечно поздравляю Вас с Днем защитника Отечества. 23 февраля – один из самых знаменательных дней в России. Это праздник мужественных, сильных духом мужчин, настоящих патриотов, душой и сердцем преданных Родине. Сегодня мы славим тех, кто готов в любую минуту встать на защиту Отечества, для кого верность долгу, честь и ответственность всегда были священными понятиями.

В этот знаменательный день мы отдаем дань уважения ветеранам и выражаем им глубокую благодарность за мужество и героизм. За то, что, пройдя через множество нелегких испытаний, они остались верны воинскому долгу и сохранили силу и мощь Российской державы.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия в семье, процветания, мира и хорошего праздничного настроения!