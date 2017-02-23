Уважаемые сургутяне!

От всей души поздравляю всех представителей сильной половины жителей нашего города с Днем Защитника Отечества!

23 февраля – праздник настоящих мужчин! Мужчин, которые совершают поступки, отвечают за свои слова и в минуту опасности готовы встать на защиту своей Родины. И Россия во все времена славилась такими людьми - сильными и достойными, честными и мужественными.

И именно мужество делает ничтожными удары судьбы. Пусть таких ударов в Вашей жизни будет меньше! Здоровья Вам, удачи и успехов во всем!