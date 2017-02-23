​«Это праздник доблести…»

Дорогие друзья, коллеги, сургутяне!

От всей души поздравляю Вас с Днём защитника Отечества!

23 февраля – это праздник людей мужественных, истинных патриотов своей страны, праздник доблести, выражение безграничного уважения и искренней любви народа ко всем поколениям воинов Отчизны.

В этот день мы чествуем каждого, кому довелось с оружием в руках присягать на верность нашему Отечеству. Мы признательны и благодарны тем, кто с честью выполнил свой воинский долг, и тем, кто сейчас находится на боевом посту во имя мира на Земле.

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, мирного и светлого неба над головой! С праздником!