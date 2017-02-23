​«Этот праздник наполнен глубоким содержанием и смыслом…»

Дорогие сургутяне!

23 февраля мы отмечаем поистине всенародный праздник!

В российском историческом календаре он наполнен глубоким содержанием и смыслом! В этот день мы чествуем каждого, кому довелось защищать нашу Родину. Мы преклоняемся перед вами, уважаемые ветераны Великой Отечественной. Мы глубоко признательны вам, мужественные воины, прошедшие дорогами Афганистана, офицеры и солдаты, опаленные чеченскими войнами и Сирией.

Слова поздравления и самые добрые пожелания молодым защитникам Отечества, кто сегодня стоит в боевом строю и тем, кто только готовится надеть военный мундир.

Пусть честь и достоинство ведут вас по жизненным дорогам.

Искренне желаю всем доброго здоровья, выдержки, спокойствия.

Пусть мир и счастье будет в каждом доме!