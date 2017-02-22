​Перезагрузка США-Россия — дело не скорое… // АУДИО, ТЕКСТ

Добрый день, уважаемые инвесторы!

Я Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер, и мы совместно с siapress.ru продолжаем еженедельный обзор финансовых новостей.

На российском рынке тема номер один – отношения России и США, «перезарузка» которых, по всей видимости, не будет столь скорой, как ожидалось. Почему настроения у инвесторов далеки от предпраздничных, сможет ли рубль укрепиться сильнее, и на какие акции стоит обратить внимание? Об этом сегодня мы и поговорим.

Российские индексы завершили прошлую неделю в минусе. Прежде всего, здесь сработал геополитический фактор. Возможность «перезагрузки» отношений России и США начала вызывать сомнения, поскольку «дело Флинна» усилило антироссийские настроения, сведя практически на нет все возможности потепления, включая снятие санкций, по крайней мере, в ближайшем будущем.

Отмечу также, что на рисковые активы давят сигналы к ужесточению монетарной политики США. Глава Федерального резерва Джаннет Йеллен в своем выступлении перед конгрессом указала на возможность скорого ужесточения монетарной политики, указав на три повышения ключевой ставки до конца года и отметив улучшение состояния американской экономики.

В целом, на рынках все больше появляется ощущение, что ралли, вызванное надеждами на политику Трампа, выдыхается, особенно в свете неопределенности принимаемых или заявляемых им мер.

Увы, сейчас это перевешивает позитив в виде динамики нефтяных цен и даже улучшения прогноза суверенного рейтинга России от Moody’s. А это, между прочим, первый позитивный шаг от мировых рейтинговых агентств за последние четыре года.

Рубль, судя по котировкам, тоже как-то «загрустил». Конечно, он не может остаться в стороне от глобальных факторов. Минимум в паре рубль-доллар был установлен в прошлую среду в районе 56,5. Сейчас курс снова выше 58. Похоже, что пик укрепления рубля уже пройден.

Во много сказалось пятничное заявление главы Минэкономразвития Максима Орешкина. Он заявил, что укрепление рубля, которое наблюдалось в последние недели, носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами. И добавил, что ожидает ослабления национальной валюты.

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На российском рынке в текущей ситуации частным инвесторам прежде всего стоит обратить внимание на дивидендные бумаги, вокруг которых формируется сезонный спрос. Например, внимания заслуживают бумаги Норильского никеля с дивидендной доходностью около 7%.

Рост числа частных инвесторов на фоне введения ИИС и развития удаленных сервисов делает весьма интересным вложения в акции Московской биржи. Также в плюсе в этом году могут оказаться акции российских банков и энергетических компаний, которым, вероятно, начнет открываться зарубежное финансирование, а также интернет-компании, которые смогут продавать больше рекламы. Консервативным инвесторам разумно поторопиться с покупкой облигаций, учитывая ожидания долгосрочного снижения ставок. Сейчас на рынке можно найти рублевые облигации высокого качества с доходностью 9,5-10%.

Инвестировать следует, взвешенно диверсифицируя средства по классам активов и валютам и в идеале опираясь на составленный с профессиональным консультантом Персональный финансовый план (ПФП). У нас, в БКС Премьер, такая услуга предоставляется бесплатно.