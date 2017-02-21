​Золотой наш капремонт // ИНФОГРАФИКА

Уровень собираемость взносов на капремонт в Югре наконец превысил общероссийский: напомним, что этот вопрос долгое время был больным для окружного фонда капитального ремонта, которому портили картину непокорные Сургут и Нижневартовск (напомним, что крупнейшие города до сих пор плетутся в конце рейтинга собираемости по Югре).

Мы поинтересовались у нашей аудитории, считает ли она размер взноса оптимальным для нашего региона. Результаты опроса на siapress.ru оказались предсказуемыми: большинство читателей сайта уверены, что платить приходится больше, чем надо.