​До свиданья, Валентин // ИНФОГРАФИКА

Очередной День Святого Валентина стал для нас поводом поинтересоваться у аудитории siapress.ru — считают ли наши читатели 14 февраля праздником.
Оказалось, что большинство голосующей аудитории нашего портала предпочитает другие даты.
Очередной День Святого Валентина стал для нас поводом поинтересоваться у аудитории siapress.ru — считают ли наши читатели 14 февраля праздником.
Оказалось, что большинство голосующей аудитории нашего портала предпочитает другие даты.
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Что происходит в думе округа? Особое мнение с депутатом Ринатом Айсиным // ONLINE 21 февраля в 11:00