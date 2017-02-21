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​Лапша по карточкам

К чему приведет очередная инициатива по облагодетельствованию населения?

Тут надысь объявили, что в стране (без паники!) могут ввести продовольственные карточки. Не те, бумажные, эпохи 80-х, на две бутылки водки в одни руки (а водка, как и мыло, тогда была вполне себе продовольствием), а современные, пластиковые. Выдавать их станут нуждающимся, которые смогут с их помощью покупать некий набор продуктов со скидкой.

Идея по своей фееричности не уступает передаче Исаакиевского собора РПЦ. То есть с виду дело вроде бы благое, но если копнуть поглубже, то сплошной конфликт интересов. Это я к тому, что давайте тогда уже и Ленина с Красной площади уберем вместе с мавзолеем. Впрочем, куда это меня понесло, возвращаемся к карточкам.

Нашли, как всегда, самую длинную дорогу к храму.

Для начала, ментальное наследие карточного режима – оно еще живет в головах примерно половины населения страны. Понятно, что суть другая, другие и формы, но само словосочетание «продовольственная карточка» звучит как приговор эпохе удвоения ВВП.

Теперь о форме. Даже бумажные талоны надо напечатать, распространить, выявить тех, кому полагается, настичь и вручить. Это все, между прочим, денег стоит. В стране, где денег было сколько напечатаешь, а продуктов – мало, определенный смысл (в рамках существующей парадигмы, разумеется) в подобном расточительстве присутствовал. Но когда речь идет о скидках на еду… А ведь пластиковая карта – это целый инструмент, ее не только выпустить, но и обслужить надо.

Вы в курсе, что с любого магазина оператор вашего банковского «пластика» спишет пару-тройку процентов от ваших убытков – за обслуживание?

Как вы думаете, в чем растворяются эти проценты? Правильно, в цене товара, ибо все явные и скрытые платежи замыкаются на конечном потребителе. Введение дополнительной карты – прямая дорога к удорожанию сервиса, а значит, и конечного продукта! Вот, стало быть, сходили за хлебушком, сэкономили.

Еще немаловажно понимать, что система избирательна, то есть карты положены не всем. Этих «не всех» надо подсчитать и далее по цепочке еще один геморрой и куча рубле-часов бюджетных работников, занятых определением тех, кто подлежит облагодетельствованию.

Переходим к практике: пришел человек, скорее всего пенсионер, с картой в магазин – и чего? Ему надо выискивать продукцию с соответствующими пометками на ценнике? Или у него в руках будет список? Или карточный товар будет выкладываться, к восторгу мерчендайзеров, на отдельных полках? Как ни крути, проще не становится.

Другими словами, форма реализации благой идеи громоздка, неудобна и дорога в обслуживании.

Теперь о сути. У государства есть прекрасный инструмент воздействия на цены, называется «налоговый вычет». Хочешь понизить стоимость определенных товаров? Дай их производителям налоговое послабление, в рамках которого пусть снижают цены. Не снижения цены – нет вычета. То же самое с ритейлом, чтобы руки не грел на чужой скидке.

Фискальное регулирование убирает всю эту громоздкую и недешевую надстройку, а в итоге приведет к увеличению прибыли с оборота и, как следствие, компенсации налоговых вычетов за счет того же оборота. Для тех, кто в танке: более дешевая продукция будет расходиться большими тиражами. Пусть это будет два-три вида хлеба, крупа, макароны, подсолнечное масло – все то, что обычно запихивают в потребительскую корзину. Спасибо скажут не только малоимущие, все скажут спасибо.

Осталось прояснить два момента. Во-первых, карты эти вводят, потому что скоро президентские выборы, а денег на увеличение пенсий и пособий нет. Во-вторых, вводят именно карты, то есть собираются потратить довольно значительные суммы из бюджета на введение всей этой системы, потому что кому-то эти значительные суммы из бюджета очень надо срочно заработать. Как работает схема – см. «Платон».

И никакие президентские выборы желания заработать не пересилят. На том стояли и стоять будут.


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21 февраля в 09:35, просмотров: 902, комментариев: 0


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