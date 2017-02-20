​Захар Прилепин и запрещенный в России ИГИЛ

Захар Прилепин... Честно говоря, не слежу за его писательским и публицистическим творчеством, и похождения бывшего нацбола нисколько меня не занимают. Помню, давным-давно был скандал с его совершенно, я бы даже сказал, нарочито антисемитским (куда там Толстому с его «наганами из черты оседлости») письмом тов. Сталину, появившимся аккурат в разгар погромной кампании против телевизионных «либералов», развязанной государственными пропагандистскими СМИ в ответ на народные выступления зимы 2011-2012 года и с тех пор не прекращавшейся ни на минуту.

Помню его погромный фашистский видеоклип «Пора валить тех, кто говорит пора валить». В котором пара бритоголовых боевиков — один из них писатель Прилепин — сначала гоняется на новеньком иностранном джипе, стоящим не два, не три и не четыре миллиона, за убегающим на своих двоих худым подозрительного вида брюнетом, а потом избивают его и сажают в «холодную» прежде чем без всяких обиняков превратить в мишень. Да еще совсем недавно промелькнула фамилия писателя среди лауреатов премии Правительства России «за наиболее талантливые произведения и выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры».

Всё. Что неудивительно, ведь информацию о его, как оказалось, бурной деятельности можно было почерпнуть лишь в пахучих имперских реваншистских «источниках».

Но неожиданно для меня на днях обнаружилось, что живет такой парень! Не только жив, курилка, но и дает прикурить!

Разразившийся скандал, многочисленные отзывы в Facebook буквально заставили прочитать статью «Комсомольской правды» «Захар Прилепин собрал в ДНР свой батальон» и даже пояснения к ней самого Захара Прилепина, в которых он очень удивлялся поднятому СМИ шуму и тому самому скандалу. Мол, я уже пять месяцев в строю с пистолетом на боку, воюю на Украине, а вы, нелюбопытные, не знали, сенсацию устроили. Обидно. Кокетливо сделал вид, что сам умудрился не заметить кричащий заголовок своего интервью, после прочтения которого не остается никаких сомнений: «Новость дня: Прилепин собрал свой личный батальон, о чем заявляет миру посредством любимой газеты Владимира Путина».

И содержание не разочаровало...

Боевое: «По моей инициативе уже создано подразделение и мы будем стремиться к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин».

Мобилизационное: «Причем мы могли, конечно, предоставить людей гораздо больше. Но сказали: нужен батальон. Собрали батальон. Сейчас в России из числа товарищей просто очередь стоит: ребята, возьмите нас, мы хотим, мы приедем».

Иду стрелять, без всяких этих пореченковских «холостых на стрельбище»:

— Если придется стрелять…

— Я офицер. Естественно, придется стрелять.

Пушкин «ватник»: «Они все были смутьяны, нацболы. Если какая-то движуха начиналась, если война, тут же самый большой либерал, человек, придумавший словосочетание «квасной патриотизм» Петр Вяземский, сразу пошел на войну 1812 года. Потом война с Турцией. Они с Пушкиным оба Бенкендорфу пишут письмо, что хотим в действующие войска...»

Ну, и дальше, что «либеральные» писатели, напади на Россию супостат, на такое не сподобились бы. А Прилепин, как-то само собой выходит, молодец, никто на Россию не напал, наоборот, Крым, благодаря «зеленым человечкам», оказавшимися российскими военнослужащими, у Украины забрали, но писатель-патриот, почти ватник-Пушкин, с пистолетом в кобуре уже пятый месяц на фронте в чужой стране воюет во главе собственного «подразделения»!

Да! И бедный автор «Философических писем» Чаадаев тоже оказывается даже не «ватником», а прямо донецким ополченцем: «Чаадаев 9 лет отслужил. Эти люди были просто аномального мужества. Настоящие донецкие ополченцы».

Но недолго музыка играла, время, товарищи, военное.

И речь-то, оказывается, вовсе не о литературе и рекламе новой книги об известных русских писателях, лихо записываемых набросившим на них «ватники» Прилепиным в донецкие ополченцы.

Писатель как бы между прочим выдает военную тайну! Как говорится, кому война, а кому... Цель минимум подразделения, созданного по инициативе Прилепина из своих единомышленников — вся Украина. И развоевавшийся писатель не собирается это скрывать, непринужденно говоря от своего имени во множественном числе:

— Конечные цели какие у этой войны?

— Киев — конечная цель. Скрывать не станем.

— Киев для того, чтобы поменять там власть, или Киев для того, чтобы присоединить к России?

— Киев — русский город. Русский украинский город. Наше дело маленькое. Наверху решат... Вся Украина — цель. Никакой другой цели быть не может.

А где Украина, там и весь мир. Как говорится, далее везде. Ведь «мы — спасители мира. И надо в этом отдавать себе отчет».

Ну а спасителю мира стесняться ничего не пристало. Потому далее следует совершенно феноменальный финал, не побоюсь этого слова единомышленника Прилепина — «апофигей»: «Мы — хранители не традиции, это слово может что угодно в себя вмещать. А просто хранители здравого человеческого смысла. Хранители того, что оставляет человека человеком». Фееричность подобного заявления после прочтения предыдущего безапелляционного шлака не может не поражать более или менее вменяемого читателя самой претензией на здравый смысл.

Но, господа-товарищи, вы думаете, мессия Прилепин остановится на Донбассе? Даже не надейтесь: «Совершенно очевидно, что Донбасс — это зона ответственности не перед жителями Донбасса или Украины, а перед будущим России. Если нам здесь удастся чего-то добиться, значит у нас получится везде, на любых направлениях».

Как говорится, тогда он со своим подразделением идет к вам, строить будущее России. Вместе со «здравым смыслом» простого как пять копеек сорокадвухлетнего пацана-нацбола, на полном серьезе уверяющего, что Пушкин, Вяземский, Чаадаев «ватники», а путинская Россия, в которой референдумы запрещены, выборы превращены в никому не интересный фарс, а мэров городов и губернаторов просто назначают, это «обычная европейская демократическая страна».

Вот особенно в свете этих неутешительных выводов после прочтения всего прилепинского очень воинственного, «с пистолетом в кобуре», богатства у меня возникла пара вопросов даже не к нынешнему российскому государству с советским гимном и пришедшим править Россией до морковкина заговенья Путиным, «второго которого среди 142 миллионов не найти». Какие уж тут могут быть вопросы?

Достаточно того, что решение Прилепина «идти воевать, чтоб землю Донбасса (а заодно и всей Украины) России отдать», устами Пескова отказался комментировать президент, одновременно одобрительно-снисходительно признав, что «есть такие граждане России, которые по зову сердца...»

Никто и не ожидал от них другую реакцию. Вопросы-то эти все равно висят в воздухе, не дают покоя мне и, по-видимому, многим моим согражданам, для которых будущее страны не пустой звук фанфаронства о «неизбежности замечательного и прекрасного».

Почему 20-летняя запутавшаяся в любовных переживаниях студентка МГУ Варвара Караулова, которая, уехав в Сирию, собиралась выйти замуж за мусульманина, возможно, бойца запрещенного в России ИГИЛ, «завести семью и родить детей», за одно только подобное неосуществленное намерение села на четыре с половиной года в тюрьму? И что это за статьи такие Уголовного Кодекса Российской Федерации за номером 353 «Ведение агрессивной войны» и 354 «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, совершенные с использованием средств массовой информации», максимальное наказание по которым — лишение свободы до двадцати и до пяти лет, соответственно?

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