​Прикольно быть интеллигентом

Помните из гашековского «Похождения бравого солдата Швейка»: «Бросаться направо и налево дерьмом — аргументация более или менее убедительная, но интеллигентный человек даже в состоянии раздражения или в споре не должен прибегать к подобным выражениям»?.. Разумеется, в этой максиме полно ехидства, но разговор об интеллигенции я решил начать именно с этой цитаты.

Сегодня в российском обществе нет единого мнения ни о добре и зле, ни о морали, ни о норме, и уж точно нет единодушия в отношении интеллигенции — она либо «белоленточная», либо «чемодан-вокзал-Израиль», либо «была да кончилась вся». Я российские сериалы не смотрю — но говорят, там интеллигентов показывают как шпионов и предателей, приплыли…

А и впрямь — кого сегодня можно назвать интеллигентом? Наличие диплома — давно не критерий, тем более наличие кандидатского звания: диссертации покупаются с той же легкостью, как пакет молока, к тому же, как мы знаем, сейчас даже Кадыров является почетным профессором как минимум одного университета и одной академии.

Так кто же интеллигент? Тот, кто в очках? кто культурен и вежлив? кто за год прочитал больше одной книги? кто завел аккаунт в фейсбуке и что-то в нем пишет?

Но я знаю достаточно вполне культурных образованных людей, которые защищают Сталина, приветствуют поход Прилепина на Киев и вообще считают, что война очищает воздух и закаляет нацию. Из интеллигентов их вычеркиваем? А ведь придется вычеркнуть. Осуждение войны — явный признак интеллигента. И интеллигента-сталиниста я, извините, тоже не представляю, оксюморон.

Сегодня многие, принюхавшись к нашей гнилой атмосфере, придышавшись, перестают замечать телевизионную ложь, травлю, абсурд действий власть предержащих, общую невротизацию. Перестают замечать несправедливость, творящуюся повсеместно, здесь и сейчас. Кому-то удобнее подстраиваться под мнение большинства, под мнение государственной машины, потому что так существовать выгоднее, кто-то просто закуклился в своем мирке и ни на что не реагирует.

Такое ощущение, что в людях разбудили инстинкт варварства, обскурантизма, невежества и главное — стремление наслаждаться всем этим.

Из уст «культурного» человека можно услышать, что в одной автоматной очереди Моторолы было больше поэзии и культуры, чем в книгах.

Требование выслать несогласных (а то и уничтожить!) владеет многими умами.

И тут мы, наконец, подбираемся к сегодняшнему определению интеллигента: это тот, кто обладает сопротивляемостью к пропаганде, повальному свинству и оболваниванию, кто задает вопросы своей совести, тот, кому стыдно, когда страна от его имени делает преступные шаги, кто противостоит стадности. Итак, стыд, совесть и сопротивление — ключевые слова, если мы хотим понять, кто составляет интеллигенцию сегодня.

Эта тонюсенькая прослойка далека от власти, она практически ничего не решает, но поступает по движению совести, а не соображениям корысти и понтов.

К тому же она наследует принципы у советских диссидентов (а даже, пожалуй, и методы сопротивления) — она «диссиде» преемствует. Подобно диссидентам 70-х сегодняшние интеллигенты не могут не реагировать на репрессивные практики власти, подобное для них как ноющая боль внутри, это говорит их совесть.

Я верю, что интеллигенция в нынешнюю смрадную атмосферу может надышать чистого кислорода, и с этого начнется оздоровление страны. Идет настоящая цивилизационная битва.

Есть мнение, что победить систему чугунным ядром и булыжником невозможно — но можно состраданием, человечностью. Такое случалось и не раз.

Интеллигенцию зачастую не видно и не слышно — но не стоит ее списывать со счетов.

Вообще, это довольно прикольно — быть сейчас интеллигентом.