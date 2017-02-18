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​Сургутская неделя. Почти как настоящее

Рэп, пляж и почему не я выиграл 16 миллионов?

Итак, друзья, свершилось! Рубрика «Сургутская неделя» возвращается. Будем смотреть на жизнь с высоты редакционного окошка и делиться наблюдениями. Вот, например, заселили первый не только в Сургуте, но и в стране социальный дом, мэр Вадим Шувалов лично вручал ключи.

Радости – почти как на настоящем новоселье! Дом, квартиры, ключи, жильцы, ленточка, мэр – все настоящее, только документы – на аренду, а не на собственность.

С одной стороны, те, кто не может вытянуть ипотеку, все-таки получают крышу над головой, и платить будут раза в два меньше, чем при коммерческом съеме жилья. С другой, власти решают проблему – как обеспечить бюджетников этой самой крышей, если нет возможности обеспечить им соответствующую доходность.

Думается, формат будет востребован, странно, что до сих пор это только пилотный проект. Но также важно понять, насколько НЕсобственники будут бережно относится к своему жилью – у нас и собственники-то зачастую свинячат в полный рост. Не превратится дом через пару лет в руины – можно тиражировать, я считаю.

Вадим Шувалов на неделе не только ключи раздавал, но и пилюли управляющим компаниям. На встрече с руководителями УК он передал им под две сотни замечаний, собранных за неделю по городским дворам. Весь позитив от созданного движа, правда, слегка подразбился об итоги встречи.

Было принято мудрое решение – провести совещание с хозяевами снежных полигонов.

А вот нельзя было, спрашивает читатель с улицы Декабристов, сразу позвать этих генералов снежных карьеров на встречу? Или набрать их оперативно по скайпу – XXI век на дворе. А так – формализмом попахивает.

Встретились с УК – те свалили все на полигоны. Встретятся с полигонами – те обвинят транспортников, например. Транспортники – поставщиков топлива. Те – погодные условия. Закончится все, таким образом, встречей с синоптиками, которые скажут: а чего вы хотели, зима на дворе.

Пример неформального подхода к делу показали на днях некто Руслан Аларханов и сотрудники сургутского отделения Сбербанка с управляющим Сергеем Кузнецовым во главе. Данные товарищи обменялись речевками в стиле рэп: Руслан в таком стиле попросил кредит, а Сергей зачитал основные правила получения кредита и, в принципе, дал добро.

Что тут скажешь: когда-то рабочие завода ЛОМО в Ленинграде писали директору заявление на матпомощь на наждачной бумаге – чтобы тот, значит, это дело в туалете не использовал. Теперь времена другие, сервис и клиентоориентированность. Только вот рифмы «процедура – круто» и «Сбербанка – гладко» не айс-айс-бэби. Но в целом – зачет, язык клиента освоен. Жажду продолжения, когда в банк придут поклонники Михаила Круга и «Бутырки».

Сколько себя помню в качестве журналиста, а это лет двадцать с хвостом, каждую божью весну в Сургуте актуализируется, как одуван на газоне, тема отсутствия городского пляжа. Народ, в принципе, чихал – и купался и загорал, где придется. Власти тоже плевали – загорали и купались, где отпуск застанет. И только больные на все туловище журналисты дружно бились в конвульсиях, используя лексикон обманутых вкладчиков МММ. На что им ежегодно вяло отвечали: «сколько там этого лета…».

И вот – свершилось! Ну, почти. Депутаты дали поручение администрации устроить-таки пляж. На что получили типичный ответ: а дорого. 15 млн. руб. на дороге не валяются! И возле реки они не валяются тоже. Тогда упорные депутаты почесали затылок и сказали: ну, хорошо, хотя бы давайте места отдыха у воды организуем.

Чем места отдыха отличаются от пляжа, сейчас объясню. Когда человек лезет в воду с пляжа, он снимает с себя вместе со штанами всяческую ответственность. А когда события разворачиваются на месте отдыха, тот кто отдыхает не «у воды», а «в воде», сам себе Памела Андерсон из сериала «Спасатели Малибу». Разница, как видите, принципиальная. И дешевле, опять же. Поэтому, думаю, пляжа не будет. Будут места отдыха. Низкий, как говорится, поклон.

Напоследок – о грустном. Сургутянин выиграл в Гослото 16 млн. руб., потратив на билет 80 рублей. Рентабельность этого бизнеса страшно себе представить.

И давайте не будем ханжами – эта новость расстроила каждого уважающего себя человека.

Ибо каждый уважающий себя человек считает, что почему бы не он должен был выиграть в эту лотерею. Вот же повезло кому-то, наверное, человек хороший. Именно поэтому имя счастливчика не разглашается. Чтобы не запоздравляли до смерти.

А у нас на этом все. До новых встреч.


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Сегодня в 13:13, просмотров: 240, комментариев: 3


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Комментарии:
Мимо_проходил
не нравится
Сегодня в 15:31
"Не превратиться дом через пару лет в руины" - позор.
Ю.Н. Мимо_проходил
не нравится
Сегодня в 15:55
"Нашел ошибку в тексте и заклеймил редакцию позором" - честь и хвала до конца жизни.
ieroglif8
не нравится
Сегодня в 16:52
Как-то не было случая поинтересоваться - сколько же стоит аренда в арендном доме, почему семьи туда так стремятся? Расходы на ЖКХ входят в оплату?

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Мнения

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