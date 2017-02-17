​Некоманда Сургута

На большом выборном марафоне-2016 партия власти в нашем регионе шла под знаменем специально придуманного слогана «Команда Югры». В нашем городе, соответственно, тоже была «Команда Югры», но и еще была «Команда Сургута».

Я много раз слышал, как разные люди довольно скептически высказывались о подобном брендировании кампании, но на самом деле, если вдуматься, — подача и смысл очень верны. Вот уж что нужно и нашему округу, и, особенно, нашему городу — так это команда. А чем отличается «команда», которой у нас в Сургуте не было и в настоящий момент еще нет (хотя какие-то просветы в этом процессе есть), от «не-команды», которая была?

Собственно, всем.

Хрестоматийный для Сургута пример — когда Дмитрий Попов покидает зал совещаний администрации после сообщения о своей отставке, чиновники стоят и чуть ли не со слезами на глазах хлопают уходящему главе, и впоследствии ни один из них, в том числе напрямую виновных в уголовном преследовании шефа, не ушел добровольно. В Японии за куда меньшие проступки, подставляющие сюзерена, люди себе животы вскрывали. А тут — «команда», с которой Попов так эмоционально прощался и благодарил за работу.

Что поменялось с приходом Вадима Шувалова? До недавних пор — совсем немногое. Вот, например, история с несчастным кванториумом, который в округе разве что в Пойковском или Хулимсунде не построили, а Сургут с этой задачей никак справиться не может.

Сначала ответственные (не в том смысле, что они реально за это отвечали, а просто назначенные) чиновники вещали про пять кванториумов в Сургуте. Затем, когда дело начало сдвигаться, видимо, нашелся куда более интересный вариант — не пять маленьких, а один большой. В одном здании на 6 000 квадратных метров. На одной из самых загруженных городских магистралей. Без парковки. Зато — здание это принадлежит (читай — висит мертвым грузом) одному из последних бизнесменов, с которыми не успел поссориться заместитель главы А. Шатунов — Э. Калашникову из компании «СОК».

И Шатунов докладывал главе, какой это хороший проект. И глава отвечал на вопросы журналистов и говорил, какой у нас будет кванториум.

Хорошо, что после целой череды публикаций на эту тему и увольнения Шатунова в администрации поняли, какой катастрофой грозил городской власти замысел молодого заместителя.

Проблема была бы даже не в том, что этот кванториум был бы неудобен для детей и родителей чуть ли не всего города. Дело в том, что его бы просто не построили. Потому что такой задачи даже не было — была только затея реализовать громадину площадью 6 000 квадратных метров за счет бюджета. После чего «ответственные» чиновники покинули бы свои посты, а глава города...

Ну, просто напомню суть одного из уголовных дел на Дмитрия Попова: он санкционировал выкуп за счет окружного бюджета билдинг-сада на улице Профсоюзов, потом не смог выбить деньги на ремонт и обустройство детсада в том помещении, и сейчас ему вменяют превышение должностных полномочий.

А вот у Шувалова был бы не жалкий садик, а здоровый и совершенно непригодный ни для чего шмат мертвой недвижимости ценой в сотни миллионов рублей.

Почему я уверен в том, что этому кванториуму вообще не суждено было появиться? А вот именно потому, что этим вопросом не занималась команда. Один человек, обличенный властью, с несколькими своими пешками на местах не может сделать кванториум. Он может наделать кучу пакостей, может попытаться реализовать большую пакость, но что-то создать — нет.

Посмотрите:

какие большие проекты сургутской власти были реализованы за последние годы при помощи напряжения сил всей «команды»? Никаких.

Кто-то по мере своих полномочий пытался делать что-то хорошее, кто-то в меру своих интеллектуальных способностей пытался, но не вытянул в целом неплохие проекты, кто-то в меру своей корысти творил (и продолжает творить) свои мелкие делишки.

А вот чтобы за два года сделать с пяток новых развязок и путепроводов, как в Тюмени, или провести реконструкцию центральной улицы, как в Москве, или даже спасти собственного главу города от уголовного преследования – тут, извините, без команды никак.

Да, это тяжелейшая кадровая проблема. Где вы сейчас найдете столько дураков-энтузиастов, которые будут пытаться идти против зловонного течения всевозможных норм, правил, законов, предписаний, инструкций даже не для того, чтобы обогатиться, а для создания чего-то нового. Но ведь нашел же Севастополь выросшего в Сургуте Владимира Базарова.

Может, сейчас в каком-нибудь Брянске, Орле или Петропавловске-Камчатском прозябает талантливый чиновник, который мог бы в хорошем, созидательном смысле развернуться в Сургуте?

Пока у нас в городе «команда» даже в администрации находится в половинчатом состоянии. Кто-то от Попова, кто-то даже от Сидорова, кто-то пришел вместе с Шуваловым — единства нет, хотя к нему есть хоть какое-то минимальное движение. А ведь собрать в одну кучу администрацию — это даже не половина, а треть дела. Нужно еще привлечь на свою сторону думу города, думу Югры, силовые и контролирующие структуры, заручиться деятельной поддержкой округа. И только когда все эти двери будут открыты, у Сургута откроется второе дыхание.