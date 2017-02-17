​Зачем бороться с коррупцией?

Сейчас я вам расскажу, как бороться с коррупцией. Да никак. Коррупцию надо поощрять и развивать, как реально работающий финансовый инструмент.

Когда мы хотим сделать что-то по-честному, теряем главное — личную заинтересованность. Все эти опосредованные формы оплаты через страховки (в медицине, например) или даже через кассу (в платной медицине) — мертвому припарка. Ты платишь государству — государству начхать на тебя с твоей микроскопической проблемкой с высокой Спасской башни. Платишь предприятию или учреждению — та же примерно история. Руководству, допустим, не начхать, но рядовому исполнителю, медсестре со шприцом в руке, вообще фиолетово.

А ты заплати медсестре лично, врачу заплати, бабушке в гардеробе, если хочешь, чтобы хлястик не оторвался. И все у тебя будет в лучшем виде. Бабушке прибавка к пенсии, медперсоналу — к убогой зарплате.

Сплошная адресная социальная помощь, да еще с обратным эффектом!

Я бы, если честно, бюджетникам зарплаты вовсе поотменял бы. Пусть государство на эти деньги Крымский мост достроит, еще один чемпионат мира проведет и космонавта на Марс запустит, не жалко! Ну или разворует там, как водится, ­— чиновникам, поди, тоже детей в Англии на что-то учить надо. Или на кого-то. Только пусть разворуют официально, по-честному, чтобы без обид.

В бизнесе, опять же, сплошная польза. Кого этими конкурсами и госзакупками обманешь? Мутят что-то, крутят, условия подгоняют — столько интеллекта зря пропадает! Надо официально — кто больше дал, тот больше взял. Логично же. Откат — на закупку вооружений для армии, это святое. Все довольны, бизнес движется.

Потому что

если взял денежку — будь добр отработай. Условия создай, инфраструктуру, все как положено. Стимулирование экономики налицо.

Деньги, опять же, должны крутиться, а не лежать мертвым грузом на Кайманах. Сегодня ты дал, завтра — тебе, закон капиталистических джунглей.

В нынешнем режиме борьбы с коррупцией, скажу я вам, все то же самое, только хуже. Вся эта подпольная деятельность, фирмы-пустышки, встречи Улюкаева с Сечиным… В сумму взятки или отката закладывается процент страха — а вдруг поймают?! Недаром при каждом публичном закручивании антикоррупционной гайки средний размер взятки только подпрыгивает от страха. Знаете, каков сейчас средний размер взятки в России? 810 тысяч рублей. В 2015 году было 600 тысяч, в 2014-м — едва за двести. Такая вот кризисная тенденция.

Узаконив и упорядочив процесс, мы эти пропорции девальвируем до адекватных масштабов. Спрос, в принципе, должен рождать предложение.

Хотите решить вопрос за 100 рублей? Мало. За 200? Оно того не стоит. Хорошо, 150. И никаких 750, потому что страшно и делиться надо. Не страшно и не надо! Все по закону. По новому закону «О коррупции».

Пенсионеры, опять же, будут получать от государства не пенсии, а взятки – для обеспечения социальной стабильности. И тут уже не государство будет диктовать, на каком уровне нищеты народ держать, а народ путем переговоров выжмет адекватную цену своему социальному спокойствию.

В общем, я не вижу, кто бы мог от официальной коррупции пострадать. Разве что те, кто ее практикует сейчас неофициально — ставки-то неизбежно снизятся. Но в интересах Родины можно и пострадать немного, я считаю.