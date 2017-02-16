​Мы долгое «Эхо» друг друга

В общем случилось то, что должно случиться. То, что было всем очевидно — мои комментарии забанили на siapress.ru. Не знаю — плакать или смеяться?

Решила всё-таки поинтересоваться у Юрия Нуреева — за что такая несправедливость. Объяснил усталостью...

Понимаю. Информационное агентство. Поиск новостей. Рутина.

Но, по-моему, ссылаться на собственную усталость, при этом просто не желая всерьёз понимать то, что в последнее время происходит на ведущем информационно-аналитическом агентстве Югры — апофеоз лицемерия. Скажу откровенно своё мнение: siapress.ru сегодя напоминает что-то среднее между URA.ru и Чиновник.com. Хотя, по мнению Юрия Нуреева, ребята пытаются равняться на ведущий информационный портал: «К «Эху» и прочим мы тянемся, но в силу нашей малой численности и множества других факторов, конечно, тянуться придется очень долго».

Иллюзии по поводу того, что провинция сможет дотянуть до столицы порождают круговорот г... в природе. Породив на своем портале возможность толстейшего троллинга, ребята уже сами не рады, но тем не менее оправдывают это так: «Сходите тогда уж на сайт «Эха»: если судить по комментам, там полная помойка, а не один из лучших информационных порталов».

Друзья, по-моему, вы просто истосковались по себе. Вам плохо без себя. Пообщайтесь уже с собой, наконец.

Сравните жаркие дисскусии в комментариях на «Эхе», и переход на личности на siapress.ru.

А комментарии, как ни крути — это показатель того, что автора читают! Что он не унылый писака, а интересный матёрый журналист! «Я уверен, что большинство нашей аудитории по комментам нас не судит. Более того, Татьяна: я уверен, что большинство аудитории комменты вовсе не читает. Так что стараетесь вы тут друг для друга». Вопреки мнению Юрия, люди всё-таки читают те блоги, которые собирают наибольшее количество комментариев!

Ну скажите, пожалуйста, кому зимой нужны новости про пляж? Почему надо обязательно делать винегрет из всего, что придёт в голову, замешивая из этого текст?

Думаете, это наведёт на мысль комментаторов, и они ринутся писать под вашими блогами?

Хотите стать «Эхом»? Найдите думающих и умеющих выражать свои мысли блогеров! Неважно, скандальные они или нет, главное, чтобы они умели бить словом в цель — в сердца читателей!

Хотите стать «Эхом»? Заставьте людей думать над вашими материалами, а не переходить на личности из-за скукоты. Дайте народу зрелищ! Не живите по принципу «Пипл всё схавает». Хавать начнуть друг друга, а заодно и вас.

Помните, что СМИ — это не ваш личный дом, пущать или не пущать — решать не вам! Решает тот, кто хочет, или не хочет сюда идти. Зачем идти ему в СМИ — знает только он сам!

Хотите стать «Эхом»? Будьте по отношению к своим читателям, в первую очередь, добрыми! Не требовательными. Не осуждающими. А просто-напросто добрыми. Это так мало, но так много.

И ещё, засуньте подальше куда-нибудь свои обиды, амбиции, усталость, если вы работаете для людей, за людей, ради людей!

Да, и перестаньте бездумно кормить кого-то собой. В конечном итоге, оно вас опустошит и оставит у разбитого корыта. Не оправдывайтесь, не объясняйтесь!Не навязываете своё общество тем, кому это не нужно, и не лишайте своего общества тех, кому оно жизненно необходимо.

Закройте глаза. Найдите себя на земле. Не в столице, а здесь, на месте. Загляните внутрь себя. Что вы там видите?

От редакции. Есть что сказать по этому или по какому-либо иному вопросу? Пишите нам на post@siapress.ru, nureev@siapress.ru или на vk.com/siapress. Не забудьте о подписи, желательна также и фотография.

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