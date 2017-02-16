​Пляж без воды

В Санкт-Петербурге решили выпустить словарь новых петербургских терминов (вникнуть можно вот тут). Это натолкнуло меня на мысль, что если такой словарь решат сделать в Сургуте, то первый фразеологизм, который в него войдет, будет звучать примерно так: «Ждать, как сургутского пляжа»*.

Чиновники сколько уже там лет – двадцать? тридцать? – твердят, что в городе ни в коем случае нельзя оборудовать прибрежную зону, так как наша вода не предназначена для купания. Встречный вопрос: а при чем тут купание? Его горожане как раз-таки требуют в меньшей степени.

Вы нам пляж дайте! С песочком и шезлонгами, куда в жару можно прийти, позагорать и мороженое съесть.

Устройте нормальную территорию для летнего отдыха – огороженную, чистую, которую постоянно прибирают, где стоят урны, лежаки, зонтики, волейбольная сетка. «Чучхелы-пахлавы» не надо, достаточно магазинчик под боком и автомат с газировкой. А еще вышку со спасателями, которые будут следить, чтобы никто песка не наелся.

К тому же, у нас этот самый «пляжный сезон» длится не пять месяцев, как в Краснодарском крае, а всего два. Поэтому затраты на него минимальные, да строить ничего не нужно. Достаточно порядок поддерживать и, если уж все твердят, что вода у нас страшнее, чем в Читаруме, следить, чтобы в нее никто не заходил.

А то шарманку завели со своими «грязными водоемами» – и благополучно ею прикрываются.

* Ждать, как сургутского пляжа (рус.) – находиться в постоянном ожидании, которое то перерастает в возмущение, то утихает, но никогда не будет вознаграждено хоть чем-то стоящим.