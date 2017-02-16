​Левосудие

Алсу Балакишева, вице-спикер ЗСО города Ульяновска, член партии «Единая Россия». Поймана на взятке в размере 4,5 миллиона рублей. Приговор суда: штраф в размере 4,8 миллиона рублей, запрет работать в госструктурах 3 года. (По сути, штраф и новое место работы…)
Александр Гозенко, простой пацан 1997 года рождения, в очередной войне в комментах на своей странице назвал оппонента «ватником, кацапом и быдлом». Осужден за возбуждение ненависти либо вражды. Грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей и до 5 лет лишения свободы.
Ровно год назад – 15 февраля 2016 года рэперы из группы «Рыночные отношения» задержаны с 18 кг гашиша. Не так давно вынесен приговор – 6 лет в колонии общего режима, год из которых уже засчитан за время ведения следствия. 18 кило убивающей ромашки – 6 лет государственного обеспечения непризнанных музыкантов.
Ира Сычева, Диана Шурыгина и другие семнадцатилетние девочки на вписках. Юное тело, неокрепший мозг, крики «Я уже взрослая» и море алкоголя. Знакомая всем история. С такими взрослыми, по обоюдному согласию, уединились такие же «взрослые» ребята, только на год постарше. Результат – 9,5 лет строгого режима. Больше половины уже прожитой жизни за оральный секс. Примечательно, что в случае с Дианой соития было два, а вот насильником признан только один участник сношения (по информации в различных СМИ от его родственников – он отказался давать взятку родственникам потерпевшей)
Полковник Захарченко. 31 миллиард рублей, из них 9 наличными найдены у простого полковника следственного комитета РФ. Его, конечно же, подставили. Следствие идет уже год.
Евгения Чудновец. Воспитатель детского сада. Обнаружила видео с издевательствами над ребенком в детском саду, опубликовала это видео с призывом обратить внимание, привлечь ответственных – и сама присела на 6 месяцев за распространение запрещенных материалов.
Дмитрий Семенов. Сделал репост с Милоновым в футболке, с экстремистской надписью. Был осужден за распространение экстремизма. Сделал репост новости о суде. Заведено второе уголовное дело по той же статье. Рецидив, однако.
Таких примеров за прошедший год можно найти огромное множество и вывод можно сделать такой: системой нашей можно вертеть как угодно, если есть масло, смазывающее ржавый механизм – денежки и влияние. В остальных случаях – как повезет, ведь справедливое наказание в любой момент может превратиться в показательную порку.
Ситуация сложилась так, что властям уже не до застенчивости. И хотя на телеэкранах мы по прежнему находимся в правовом государстве, на все готовым ради справедливости, сухая статистика посылает нам довольно ясные сигналы. В общественном информационном поле теперь приветствуются только селфи и коты, жаркие дебаты вокруг гомеопатии , пересчет панфиловцев и тому подобные насущные темы.
Вопросы же, сколько нибудь затрагивающие реальную жизнь, лучше обсуждать подальше от фиксирующих устройств и общественного доступа. В одном только официальном перечне запрещенных к распространению материалов - четыре тысячи пунктов, и он постоянно пополняется. Причём ни о каких уведомлениях, предупреждениях, блокировках аккаунта речи не идёт, немедленная ответственность в виде штрафа или срок.
Что таким образом желает нам показать отечественная Фемида - на мой взгляд довольно ясно. Виртуозность её владения юридическим инструментом такова, что позволяет без труда отстригнуть слишком высовывающуюся из общей массы голову, в назидание. В рамках правового поля, заботливо выгороженого соответствующими дополнениями и поправками.
И всё это, дорогие сограждане, исключительно ради вашего покоя, безопасности и той традиционной нашей зато-стабильности, которая уже перешла в ранг искусства, и требует всё больше жертв.