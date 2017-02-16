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​Левосудие

О некоторых особенностях российского судейства

Алсу Балакишева, вице-спикер ЗСО города Ульяновска, член партии «Единая Россия». Поймана на взятке в размере 4,5 миллиона рублей. Приговор суда: штраф в размере 4,8 миллиона рублей, запрет работать в госструктурах 3 года. (По сути, штраф и новое место работы…)

Александр Гозенко, простой пацан 1997 года рождения, в очередной войне в комментах на своей странице назвал оппонента «ватником, кацапом и быдлом». Осужден за возбуждение ненависти либо вражды. Грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей и до 5 лет лишения свободы.

Ровно год назад – 15 февраля 2016 года рэперы из группы «Рыночные отношения» задержаны с 18 кг гашиша. Не так давно вынесен приговор – 6 лет в колонии общего режима, год из которых уже засчитан за время ведения следствия. 18 кило убивающей ромашки – 6 лет государственного обеспечения непризнанных музыкантов.

Ира Сычева, Диана Шурыгина и другие семнадцатилетние девочки на вписках. Юное тело, неокрепший мозг, крики «Я уже взрослая» и море алкоголя. Знакомая всем история. С такими взрослыми, по обоюдному согласию, уединились такие же «взрослые» ребята, только на год постарше. Результат – 9,5 лет строгого режима. Больше половины уже прожитой жизни за оральный секс. Примечательно, что в случае с Дианой соития было два, а вот насильником признан только один участник сношения (по информации в различных СМИ от его родственников – он отказался давать взятку родственникам потерпевшей)

Полковник Захарченко. 31 миллиард рублей, из них 9 наличными найдены у простого полковника следственного комитета РФ. Его, конечно же, подставили. Следствие идет уже год.

Евгения Чудновец. Воспитатель детского сада. Обнаружила видео с издевательствами над ребенком в детском саду, опубликовала это видео с призывом обратить внимание, привлечь ответственных – и сама присела на 6 месяцев за распространение запрещенных материалов.

Дмитрий Семенов. Сделал репост с Милоновым в футболке, с экстремистской надписью. Был осужден за распространение экстремизма. Сделал репост новости о суде. Заведено второе уголовное дело по той же статье. Рецидив, однако.

Таких примеров за прошедший год можно найти огромное множество и вывод можно сделать такой: системой нашей можно вертеть как угодно, если есть масло, смазывающее ржавый механизм – денежки и влияние. В остальных случаях – как повезет, ведь справедливое наказание в любой момент может превратиться в показательную порку.


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Сегодня в 09:45, просмотров: 312, комментариев: 5


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Комментарии:
Саша Алексеев
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Сегодня в 13:51
Хочется надеяться, что статья не является призывом посудить отечественную судебную систему, что тоже легко может быть трактовано, как экстремизм. Хотя представленный автором список без труда можно кратно расширить, чтоб полнее оценить все разнообразие современного юридического подхода в стране.
Ситуация сложилась так, что властям уже не до застенчивости. И хотя на телеэкранах мы по прежнему находимся в правовом государстве, на все готовым ради справедливости, сухая статистика посылает нам довольно ясные сигналы. В общественном информационном поле теперь приветствуются только селфи и коты, жаркие дебаты вокруг гомеопатии , пересчет панфиловцев и тому подобные насущные темы.
Вопросы же, сколько нибудь затрагивающие реальную жизнь, лучше обсуждать подальше от фиксирующих устройств и общественного доступа. В одном только официальном перечне запрещенных к распространению материалов - четыре тысячи пунктов, и он постоянно пополняется. Причём ни о каких уведомлениях, предупреждениях, блокировках аккаунта речи не идёт, немедленная ответственность в виде штрафа или срок.
Что таким образом желает нам показать отечественная Фемида - на мой взгляд довольно ясно. Виртуозность её владения юридическим инструментом такова, что позволяет без труда отстригнуть слишком высовывающуюся из общей массы голову, в назидание. В рамках правового поля, заботливо выгороженого соответствующими дополнениями и поправками.
И всё это, дорогие сограждане, исключительно ради вашего покоя, безопасности и той традиционной нашей зато-стабильности, которая уже перешла в ранг искусства, и требует всё больше жертв.
Ю.Н. Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 14:28
При желании экстремистским можно признать хоть список родных и знакомых Кролика, мы на это желание можем повлиять только одним способом: закрыв издание и переквалифицировавшись в управдомы.
Марина Пудовкина
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Сегодня в 14:53
Прямо продолжение "Преступления и наказания" на Дожде https://tvrain.ru/teleshow/prestuplenie_i_nakazanie/
Саша Алексеев
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Сегодня в 16:10
Ну так и разговор, насколько я понимаю, как раз о таком желании, его причинах, и всё более неприкрытых его проявлениях. И соотношение числа издательств к количеству управдомов принципиально этого желания не изменят.
Поэтому, на мой взгляд, лучше ситуацию понимать заранее, чем сокрушаться о ней последующие пять лет. Или я чего то не понимаю, и материал совсем не об этом?
Александр Твардовский
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Сегодня в 16:50
Материал я писал о том, что есть люди, которые вертят системой как хотят, есть те, кто в ней вертится и есть еще третьи - которыми система вертит.
Но Ваши комментарии тоже абсолютно верные.

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