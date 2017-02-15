​Трамп не наш

Новость о том, что американский президент, грубо говоря, заявил российским властям: «Крым — не ваш», по сути, является одним из первых звоночков массового отрезвления многих россиян, которые отчего-то исступленно праздновали победу «нашего» Трампа над «не нашей» Хиллари.

Между тем, ведь не раз говорили те политологи и аналитики, которые не утратили способности коррелировать с реальностью: Трамп — президент в первую очередь Америки, и действовать он будет, при всех симпатиях и антипатиях, в пользу именно этого государства, а никакого иного.

Осторожные высказывания о том, что, в отличие от Обамы, он намерен все-таки выстраивать конструктивные отношения с Москвой, наверняка еще некоторое время будут обманывать российскую аудиторию, но, видимо, вскоре на наклейках «Обама ЧМО» появится-таки другая фамилия.

Впрочем, это не будет чистосердечная злоба на самого вероломного президента. Скорее, гнев вызовет приснопамятная «пятая колонна», которая что в России, что в Америке бесконечными насмешками, придирками, обещаниями импичмента и прочими интригами сумела в рекордные сроки отвратить «нашего» Трампа от нас...

И наполнить шуточки про «полномочного представителя президента РФ в Северо-Американском федеральном округе» новым, совсем не смешным смыслом.