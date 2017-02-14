​«Качаешь Сургут, твой ролик в хитах, сотрудники банка смотрели в сетях, НО…» // ТРИ КЛИПА

Управляющий сургутского отделения Сбербанка Сергей Кузнецов решил ответить рэпом на запрос блогера Руслана Аларханова. Напомним, ранее молодой человек в необычной форме попросил у банка кредит.

«Сбербанк говорит с клиентами на одном языке», — прокомментировали в кредитной организации, опубликовав ответ клиенту: в той же форме они рассказали ему, что необходимо сделать, чтобы получить деньги от банка, купить квартиру, а потом и вовсе «подняться» настолько, что улететь в Америку («Кстати, ты обещал нам брелок», — не преминули напомнить парню банкиры).

Интересно, что сургутский Сбербанк не впервые появляется в «новостях культуры» — предыдущий управляющий банка Ильдус Саиткулов, как известно, играет на гитаре, и под конец своей работы в организации представил клип на песню о некоем великом и ужасном ревизоре Андрее Карпове.