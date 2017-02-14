​Мне вчера сообщили, что девочка пострадала. Слава богу жива осталась, но травмы есть

Вам хорошо известно, что в последнее время участились случаи детских суицидов. Мы над этой темой работаем. К решению этой проблемы подключился департамент образования и другие структуры, в том числе, и силовые. Ведется работа с сайтами и группами в социальных сетях, чтобы дети в подобное больше не попадали.

В интернете появились вот эти страшные вещи наподобие «Беги или умри», когда нужно максимально близко пробежать перед движущейся машиной.

Мне сообщили, что вчера девочка пострадала. Слава богу жива осталась, но травмы есть. Все подобные инциденты мы должны полностью исключить.

На эту тему я буду говорить и с управляющими компаниями, чтобы они закрывали двери на крыши, чтобы дети не могли туда выходить. Еще один метод борьбы – памятки для родителей, там все расписано. И как распознать склонность ребенка к суициду, и куда можно обратиться за помощью. Такие брошюры будут раздавать в школах. Давайте вместе подумаем, что еще можно сделать. Мы будем рады узнать мнение общественности по этому поводу.