​У нас есть «кнут» в виде штрафа до 50 тысяч рублей, который мы будем использовать

Сегодня я собираю все управляющие компании на тему того, что во время морозов во дворах накопилось много снега. То есть, на трассах хорошо ведем хозяйство, справляемся, как мне кажется, а вот во дворах, на придомовых территориях управляющие компании немного проседают. Я понимаю, что в морозы они не поедут чистить дворы, чтобы не гробить технику. Да и снегопадов не бывает в такую погоду. Но недавно мы провели рейд, задействовали механизм контрольного управления. Журналистов мы не приглашали. Все прошло, что говорится, «за кулисами». Но была проделана огромная работа.

В итоге было выписано 192 предписания, которые практически охватили весь город. На вчерашнем аппаратном заседании это озвучивалось. И, видимо, слух по управляющим компаниям уже прошел, потому что уже сегодня ко мне пришли работники и говорят. «Странно, 7 часов утра, а под окнами все зашевелились, стали все чистить».

На сегодняшней встрече будем делать выводы. Если управляющие компании сумели что-то сделать со снегом, это хорошо. Если нет, то у нас есть «кнут» виде административного штрафа, который мы будем использовать. Сумма штрафа будет зависеть от тяжести нарушения. До 50 тысяч рублей. Поэтому, я думаю, сейчас начнут очень активно чистить снег на придомовых территориях. Смысл этой встречи именно такой. Чтобы управляющие компании немного взбодрились.