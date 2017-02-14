​Рубль, расти! // АУДИО, ТЕКСТ

Добрый день, уважаемые инвесторы!

Я Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер, и мы совместно с siapress.ru продолжаем еженедельный обзор финансовых новостей. Таким крепким, как в начале этой недели, российский рубль в последний раз был летом 2015 года. Продолжит ли слабеть доллар, к чему готовится рынок акций и что выбрать частному инвестору для наилучшей диверсификации своего портфеля? Об этом сегодня мы и поговорим.

Индекс ММВБ остается в среднесрочной восходящей тенденции. Сейчас мы пока наблюдаем коррекцию от исторических максимумов. До ее нижней границы остается не так много.

Скорее всего, на этой неделе индекс оттолкнется от 2100-2120 пунктов и начнет набирать силы для покорения новых максимумов, потенциал для этого есть.

Прежде всего, поддержку должна оказать нефть. Несмотря на то, что ее котировки на прошлой неделе несколько «расшатались», в целом они «смотрят» вверх. Более того, нельзя исключать, что в ближайшее время нас ждет серьезный рост. Рынок видит реальное сокращение добычи нефти ОПЕК – в январе картель снизил ее на 1 млн баррелей в сутки. Это очень серьезная поддержка ценам.

Действия Минфина предполагают стабилизацию рубля или даже его некоторое ослабление для поддержки экспортеров. Итоговой целью ставится снижение зависимости национальной валюты от динамики нефти.

Первая валютная интервенция на минувшей неделе была сделана достаточно аккуратно, она не оказала заметного влияния на положение рубля на валютном рынке. Впрочем, дело не столько в аккуратности этих действий, сколько в том, что Минфин, похоже, сейчас единственный крупный покупатель на рынке. Переиграть рынок и дорожающую нефть в таких обстоятельствах нереально.

Думаю, что совокупный эффект на динамику валютного курса и рынок от интервенций будет нейтральным.

Частные инвесторы, глядя на ситуацию, интересуются, какие финансовые активы стоило бы приобретать для большей диверсификации своего портфеля. Из инвестиционных инструментов лучше всего этой цели отвечает структурный продукт. В рамках этого инструмента часть средств направляется на приобретение финансовых инструментов с фиксированной доходностью, а вторая используется для более рискованных инвестиционных инструментов. При этом соотношение этих частей высчитывается таким образом, чтобы даже при нереализованном потенциале «инвестиционной» части доходность по «защитной» могла обеспечить инвестору возврат его капитала. Потенциально структурные продукты с защитой позволяют рассчитывать на доходность до 15% годовых.

Условными недостатками инструмента являются его срочность (как и депозит, структурный продукт не предусматривает возможность досрочного закрытия с сохранением накопленной доходности), а также относительно высокий порог входа – от 300 тыс. рублей.

Наилучший способ составить грамотно диверсифицированный портфель, «заточенный» под индивидуальную финансовую цель – это составление с профессионалом (консультантом, финсоветником) Персонального финансового плана, который бы учитывал максимум параметров, таких как срок инвестиций, валюту накоплений, риск-профиль инвестора и т.д. Возьмем, к примеру, такие цели как образование в Европе, пассивный доход в старости и покупка автомобиля через три года – инструментарий для достижения этих целей будет сильно различаться. Эта услуга уже достаточно распространена и доступна каждому, мы в БКС Премьер составляем клиентам такой план бесплатно.