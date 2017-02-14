Романсы звучат все громче // ИНФОГРАФИКА

Несмотря на то, что многие аналитики, экономисты и политики говорят о медленном, но верном выходе из кризиса, население в него, по всей видимости, продолжает погружаться.

Мы задали аудитории siapress.ru нескромный вопрос о состоянии доходов, и оказалось, что большинство голосующих читателей siapress.ru уже привыкли к звучанию романсов из кошельков.

Так, у 40 процентов доходы за последнее время упали, примерно у такой же части аудитории они остались удовлетворительными или низкими: оптимизмом пышет лишь 13-процентная часть наших читателей.