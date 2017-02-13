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​Гомеопаты наносят ответный удар

7 февраля председатель Национального совета по гомеопатии Алексей Карпеев сказал, что «принято решение о подготовке ответа Комиссии РАН». «Это будет не скоро, — добавил гомеопат. — Ответ должен быть обстоятельным, с анализом работы».

12 февраля ответ уже лежал в сети.

Если у вас еще были сомнения в том, что гомеопатию надо называть именно словом «лженаука», то этот документ развеет последние сомнения. Вишенка на торте — вот эта цитата: «На основании научных исследований последних лет, мы имеем основания предполагать, что гомеопатический препарат — это есть совокупность квантовых полей, образующихся при реализации технологии потенцирования (ступенчатой динамизации), которые биорезонансно взаимодействуют с подобными квантовыми полями организма, т.е. подобное взаимодействует с подобным...»

Вы не ошиблись: этот бессмысленный набор слов выдается за обоснованное научное предположение (без единой ссылки).

Если это не лженаука, то я не знаю, что. К гомеопатам просьба сообщить — каким прибором они зафиксировали «состояние квантовых полей организмов» (что бы это ни значило) до и после применения гомеопатических препаратов, где это опубликовано и когда они планируют получить за это открытие Нобелевскую премию.

А еще Национальный совет по гомеопатии предлагает «создать Комиссию по гомеопатии при Президиуме РАН, что позволит привлечь возможности РАН к научному обоснованию феномена гомеопатии».

Обратите внимание: речь идет даже не о проверке, а об обосновании!

И неважно, что обоснование феномену уже давно дано: люди принимают за доказательство целебных свойств сахарных шариков результаты естественного выздоровления и находят причинно-следственные связи там, где их нет.

Недаром Национальный совет по гомеопатии номинировали на антипремию Министерства образования и науки в одном ряду с «Битвой экстрасенсов».

Напомню, что эти люди со своими квантовыми полями планируют участвовать в экспертной группе Минздрава, которая будет решать судьбу этой псевдомедицины в нашей стране. Надеюсь, что Минздрав хотя бы проконсультируется с астрологами, прежде чем приглашать на обсуждение гомеопатов.

Ну а если кто-то еще сомневался в опасности гомеопатии, то предлагаю ознакомиться с названиями некоторых докладов на XXVII московской международной гомеопатической конференции, которая только что закончилась.

- «Применение метода классической гомеопатии в комплексном лечении рецидивирующей меланомы».
- «Возможности метода классической гомеопатии при лечении сложных нарушений ритма (фибриляция предсердий)».
- «Возможности метода классической гомеопатии в лечении костной патологии».
- «Возможности классической гомеопатии при лечении сложных нарушений сердечного ритма».
- «Возможности классической гомеопатии при лечении психиатрических заболеваний».
- «Возможности электропунктурной диагностики при лечении урогенитальных инфекций».

Если эти выступления не содержали выводов об «отсутствии возможностей», то мне страшно за будущее страны.

Не обошлось на конференции и без секционных заседаний «Православие и гомеопатия» и «Электропунктурная диагностика, биорезонансная терапия, озонотерапия».

Самое удивительное, что это мероприятие происходило в Центральном Доме ученых РАН. С презентацией нового учебника по физиологии с главой по гомеопатии.

Вовремя мы выпустили меморандум, потому что это уже какой-то ад и угроза национальному здравоохранению.

P.S. Гомеопаты в своем ответе обвиняют авторов меморандума и других противников гомеопатии в ангажированности фармацевтическими компаниями, производящими «неестественные для организма синтетические лекарства». В доказательство, по своей гомеопатической привычке, не приводят ничего, кроме личного «убеждения».

Напомню, что Комиссия РАН по борьбе с лженаукой — небольшая общественная организация, не имеющая какого-либо финансирования и выбирающая темы заявлений по своему представлению об их общественной значимости, а не по чьему бы то ни было «заказу».

Ни я, ни мои коллеги не получили ни одного рубля ни от кого за работу над этим меморандумом.

А вот гомеопатия — это продажа сахара стоимостью в десятки тысяч рублей за килограмм. И такого сахара нашим согражданам несколько крупных корпораций продают на 8 миллиардов рублей в год. Выводы делайте сами.

Рекомендую ознакомиться с меморандумом на сайте Комиссии.

P.P.S. На телеканале Москва 24 я познакомился с врачом Дмитрием Булетовым. Он рассказал мне о недавнем случае в своей практике. Цитирую с разрешения: «Я лечил ребенка, девять лет, который сначала начал жаловаться, что ему что-то во рту мешает. Родители отвели его к стоматологу, который направил его сразу к онкологу. Однако, в районе, где живут пациенты, онколога не оказалось. Тогда родители вместо поездки в центральную больницу обратились к гомеопату. Он лечил их девять месяцев. Точнее смотрел, как растет опухоль на лице и говорил: «Это нормально, она должна будет излиться черной водой» (это цитата). Только, когда ребенок перестал самостоятельно питаться, дедушка его привез к нам. Но было уже поздно.

Нам пришлось поставить трахеостому, так как был риск того, что опухоль закроет дыхательные пути. Опухоль была диаметром 22 см. Она разрушила кости лица, проросла крупные сосуды. Мы попытались его вылечить, но опухоль оказалась нечувствительна к химиотерапии и из-за огромных размеров и анатомических особенностей ее нельзя удалить.

Ребенок был признан некурабельным. То есть таким, которому нельзя помочь. К сожалению, ребенок и сейчас мучается от опухоли.

Она медленно растет (сейчас уже 31 см), не метастазирует и не отвечает на лечение. Ее можно было удалить, если бы родители не потеряли время на гомеопата. Она лечится без последствий простым удалением».

Еще одну историю Дмитрий рассказал со слов коллеги: «У нас в поликлинике к урологу около десяти лет назад пришел дядька. Нашли простатический специфический антиген (ПСА) в концентрации 40 нг/мл (норма до 4). Его отправили на биопсию и прочие дообследования, но мужик пропал. Минувшей осенью пациент снова объявился с ПСА 700 нг/мл и острой задержкой мочи. Его отправили в отделение, но помочь не смогли. Дочь погибшего пациента написала жалобу, что врачи не уберегли. А лечился десять лет мужик у гомеопата».

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Сегодня в 16:20, просмотров: 37, комментариев: 0


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​Гомеопаты наносят ответный удар

​Гомеопаты наносят ответный удар
К гомеопатам просьба сообщить — каким прибором они зафиксировали «состояние квантовых полей организмов» до и после применения гомеопатических препаратов, где это опубликовано и когда они планируют получить за это открытие Нобелевскую премию.
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