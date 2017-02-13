​Надо ждать!

Аналитики консалтингового агентства Pricewaterhouse Coopers выразили мнение, что к 2050 году экономика России станет шестой в мире в сильнейшей в Европе. То есть осталось подождать 33 года – примерно столько известный национальный герой Илья Муромец просидел на печи, прежде чем отправился отрывать голову Соловью-разбойнику.

Ну что ж, посидим и мы, подождем. А что еще делать-то?

Ожидание лучшей жизни – это классическое российское времяпрепровождение, необходимая антитеза бурной деятельности,

такой, как макание в прорубь на Крещение и поедание блинов на Масленицу. Через 33 года мы рывком оторвемся от остывающей печи и уйдем в звенящую даль экономического превосходства.

Спасибо аналитикам из PwC за прогноз. Они сами не поняли, что сделали: дали огромной стране то, что местные идеологические институции безуспешно искали под всеми фонарями долгими снежными вечерами, заглядывая в гаражи, квартиры, дачи, учреждения, не проходя мимо собачьих будок и перевернутых лодок на берегу. Впрочем, так в России всегда – ищем дома, а находим в загранице.

Речь, конечно же, о национальной идее. Она, как мне кажется, должна выражать Большую Национальную Надежду На Лучшую Жизнь.

Мы можем жить бедно и трудно, но обязательно с надеждой на лучшее. Это в крови: вот отменим крепостное право – и заживем; вот поборем царизм – и заживем; вот переживем индустриализацию – и заживем; вот победим в войне – и заживем; вот освоим целину – и заживем; вот построим коммунизм – и заживем; вот избавимся от СССР – и заживем; вот построим капитализм – и заживем…

При нынешнем кривоскроенном капитализме национальная мантра зависла в воздухе: вот что теперь? Отожмем Крым? Не съедим пармезан? Построим забор? Духовно и ментально воспарим? И заживем? Проблема в том, что все вроде бы уже попробовали, круг – от царя до царя – фактически замкнулся. А зажили лишь отдельно взятые исключения, подтверждающие общее правило о несбыточности ништяков в миг между прошлым и будущем, именно который, согласно песнопениям, называется жизнь.

Дальше – пугающая пустота, если бы не ребята из Прайсуотерхауза. Даны четкие параметры – самая мощная экономика Европы, даны четки сроки – через 33 года. И пусть это напоминает анекдот про Ходжу Насреддина, падишаха и осла, но магия ожила: пусть не мы, так хоть наши дети.

Лично я приготовился с воодушевлением ждать: купил новый диван в рассрочку, увеличил диагональ телевизора. Это мой вклад в подъем национальной экономики.

Я – типичный Ждун, который недаром превращается в национальный символ, подпитываемый национальной идеей от PwC. Какое там «Единство, равенство, братство», «Быстрее, выше, сильнее», «С нами Бог и три пулемета»! На ближайшие три десятилетия национальная идея сформулирована. Приступаем к осуществлению, начинаем ждать лучшей жизни.