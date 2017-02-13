Я тебе заплатил — я тебе и хамлю

«Клиент всегда прав!» — кричит женщина. «Мы пойдем к вашему начальству!» — вторит ей толпа, навалившаяся грудой возмущения на выглянувшего в коридор медика. Актом сплоченности незнакомцев можно было бы восхититься, если бы он не являлся обыкновенным хамством. Понимаете, народ искренне недоумевает, какого черта их не хотят пускать в 10.20, хотя кабинет и работает до 10.00. Дело в том, что они заплатили деньги, а это значит, что очереди теперь невозможны и кровь будут брать под музыку.

Почему пациент, оплативший медицинскую услугу, мнит себя важным божком?

Настолько важным, что может вламываться на прием, когда там сидит другой человек. Ведь у него «назначено время». Словно у того, кто находится внутри, «просто так совпало».

«Почему так долго?!» — нервно спрашивает какая-то дама. Ее голова беспардонно просовывается в не менее беспардонно открытую дамой дверь.

Ну, как вам сказать. О жизни тут разговариваем, знаете, рецептами кабачковой икры делимся. Чем еще заняться у врача?

Дама идет к заведующей. Что мне теперь делать с кабачками — непонятно.

«А! Вы мне куда ставите укол?! В спину?» — грубо интересуется мужчина у медсестры в процедурной. Та отвечает, что ставит, куда нужно, и вовсе даже не в спину. Диалог продолжается в том же духе еще минуты две. Пациент продолжает учить сестру работать, а та, и без того уставшая к вечеру, безуспешно пытается доказать, что она не верблюд. Заканчивается взаимной обидой.

Это истории одной недели, иллюстрирующие, как воочию можно наблюдать воплощение в жизнь премерзкого принципа «наглость — второе счастье».

Уважаемые угрожальщики и «яжзаплатильщики», платная медицина или нет, а людьми культурными мы оставаться обязаны.

Ну и здоровыми желательно.