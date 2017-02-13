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Я тебе заплатил — я тебе и хамлю

О пациентах, которые не всегда правы

«Клиент всегда прав!» — кричит женщина. «Мы пойдем к вашему начальству!» — вторит ей толпа, навалившаяся грудой возмущения на выглянувшего в коридор медика. Актом сплоченности незнакомцев можно было бы восхититься, если бы он не являлся обыкновенным хамством. Понимаете, народ искренне недоумевает, какого черта их не хотят пускать в 10.20, хотя кабинет и работает до 10.00. Дело в том, что они заплатили деньги, а это значит, что очереди теперь невозможны и кровь будут брать под музыку.

Почему пациент, оплативший медицинскую услугу, мнит себя важным божком?

Настолько важным, что может вламываться на прием, когда там сидит другой человек. Ведь у него «назначено время». Словно у того, кто находится внутри, «просто так совпало».

«Почему так долго?!» — нервно спрашивает какая-то дама. Ее голова беспардонно просовывается в не менее беспардонно открытую дамой дверь.

Ну, как вам сказать. О жизни тут разговариваем, знаете, рецептами кабачковой икры делимся. Чем еще заняться у врача?

Дама идет к заведующей. Что мне теперь делать с кабачками — непонятно.

«А! Вы мне куда ставите укол?! В спину?» — грубо интересуется мужчина у медсестры в процедурной. Та отвечает, что ставит, куда нужно, и вовсе даже не в спину. Диалог продолжается в том же духе еще минуты две. Пациент продолжает учить сестру работать, а та, и без того уставшая к вечеру, безуспешно пытается доказать, что она не верблюд. Заканчивается взаимной обидой.

Это истории одной недели, иллюстрирующие, как воочию можно наблюдать воплощение в жизнь премерзкого принципа «наглость — второе счастье».

Уважаемые угрожальщики и «яжзаплатильщики», платная медицина или нет, а людьми культурными мы оставаться обязаны.

Ну и здоровыми желательно.


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Сегодня в 11:35, просмотров: 473, комментариев: 4


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:40
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:49
Иш чо удумали там. А кто клятву гипопотаму давал? Понаучили на свою голову! Хататики белые натянули, рабочему человеку и не взбздни
Iriska
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Сегодня в 13:17
Пациент, оплачивая предварительно услугу, должен получить её тогда, когда он планировал её получить, и если ему пообещали сегодня, то это должно случиться сегодня, а не тогда, когда он попадёт в кабинет до момента окончания его работы. Его, клиента, меньше всего должно волновать до сколько кабинет забора крови работает, сколько выписано направлений, сколько медсестёр будут работать в этот день и сколько каждой из них потребуется времени. Об этом думать должны те, кто деньги за процедуру кладёт в карман (это точно не те же, кто фактически берёт кровь). А сталкивать лбами тех, кто оплатил и имеет право, и тех, кто физически не может взять столько, сколько дали оплатить его работодатели - и есть наглость, которая не просто второе счастье, а и фактор обогащения. Так что перед тем, как рассуждать о людской наглости, неплохо бы ткнуть в тех, кто эти ситуации не первый год провоцирует. Не можете взять 100 человек за 2 часа - не берите оплату, раз взяли - пусть кабинет работает до последнего клиента) А что делают врачи в кабинетах, задерживая очередь пациентов в коридоре, отдельная и грустная песня. Если положенных 12 минут на 1 пациента не хватает по факту- зачем составляется расписание именно с таким интервалом? Это ведь тоже не первый год происходит, неужели до сих пор не ясно, что мало врачу 12 минут на одного? А так делается потому, что каждый пациент, записанный каждые 12 минут, пойдёт и возьмёт стат талон (или другую какую-нить бумажку или электронность), по которому страховая оплатит врачу (и клинике) услугу, и эти услуги будут считаться штуками, а не результатом посещений. Вот и толкаются в очередях несчастные больные, чтобы помочь врачам заработать больше,чем они фактически способны. Так кто ж наглее, Наденька? Воспитанность пропадает там, где речь идёт о жизни и смерти, о здоровье и немощи, а когда при этом об тебя вытирают ноги за твои же деньги, включается совсем другой механизм, который Вы почему-то обозвали наглостью. Чтобы вообще попасть на приём (теперь уже даже на платный) воспитанности мало, и денег порой тоже мало, нужно, скажем так, большое желание попасть на приём, и начинается взаимодействие со страдающим социумом:
- Я на 14:30!
- И у меня талон на это же время.
- Не может быть, я записывалась сама!
- А мы через интернет регистратуру.
- Успокойтесь. Время 14:20, а я ещё на 12:00 не прошла. По полчаса одного принимает!
- А мне только спросить!
- А мне только анализы забрать!
- А меня они сами пригласили, потому я без записи.
- А мою карту потеряли, сказали в кабинете поискать.
- А мы из фильтра, по Cito, пропустите.
- Я с ребёнком, пропустите.
- Бабушку пропустите, имейте совесть, пожилой человек!
- Давайте через одного: один по записи-другой по живой очереди!
- НЕТ! Мы записывались за 3 недели, а вы только пришли!
- А мы не знали 3 недели назад, что заболеем, у нас внезапно получилось!
- Вот сегодня идите и запишитесь. А через 3 недели, как и мы, попадёте по записи.
- А эти 3 недели что делать?
- Не знаю, это ваши проблемы!

Дети орут (полдня прожить в коридоре, шутка ли? и покормить уже надо бы и переодеть, и скучно им сидеть в очередях, и все болячки мимо пролетающие хватают здесь же), взрослые скубутся, те, кто по напористее берут кабинеты штурмом, а кто-то уходит ни с чем, потому что бойцовскими качествами не наделён, кто-то пяткой в грудь себя стучит, доказывая своё право на выздоровление и только владельцы клиник и высокие чины от здравоохранения (типа бесплатных) поликлиник, не участвуют в этих поединках и только проверяют счета, восседая с комфортом в шикарных просторных кабинетах где-то очень далеко от всего происходящего и со всей силы ))) пытаются охранять здоровье кабыздохов, ползущих в вверенные им учреждения в надежде выздороветь...
Швондер
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Сегодня в 13:26
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Саша Алексеев
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Сегодня в 13:43
Весьма провокационная тема, в не менее провокационной подаче.
Наверняка некоторая часть читателей, являясь медицинскими работниками, поддержат идею автора. Ну в самом деле, ну платите вы за то, что уже "куда то" оплачено из более чем щедрых страховых выплат. Наивно рассчитываете на некий сервис, логистику, качество за свои кровные. Но не следует забывать про основное "но".
В отделе платных мед.услуг трудятся (как правило сверхурочно) те же специалисты, которые заняты и в оказании услуг " бесплатных", со всеми вытекающими. И им довольно сложно переключаться с тишайших пенсионеров и бюджетников на менеджеров и коммерсантов, искренне полагающих, что если уж оплата за услугу принята, это автоматически подразумевает факт и качество её оказания. Казалось бы.
Суть проблемы, скорее всего, в том, что в нашей медицинской системе , как в известной сказке, пока линейный персонал на две-три ставки роет корешки, вершки уходят совершенно в другую сторону. Причем такие мелочи, как своевременность оказания услуг, например, после получения денег этой стороной не рассматриваются.
Если бы граждане пациенты рассчитывались непосредственно со своим специалистом - думаю, что любой процедурный кабинет работал бы круглосуточно, и мимо спины бы никто не промазал.
А так, пока что, ваш "блатной" талон будет вызывать у лаборантов и медсестер исключительно раздражение, переходящее в сарказм и моральные претензии.
Поэтому всего лишь пару скромных советов от пациента с многолетним стажем: не пользуйтесь платными услугами в бюджетных учреждениях, в расчёте на сопутствующий сервис и комфорт, там такие слова не известны. Обращаться за этим имеет смысл только в частные клиники. И никогда не вступайте в полемику с врачом или младшим персоналом, если ещё намерены пользоваться их услугами. В случае недопонимания сразу обращайтесь выше по инстанции, не знаю всей механики, но метод очень действенный.
Ну и, по традиции, берегите себя, всеми доступными способами.
Dochimacho
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Сегодня в 14:10
Да и частные клиники в Сургуте та ещё песня. Получить качественную услугу где-нибудь в Надже, Инвитро штука проблемная. Да и работают там часто врачи на 28-ю ставку те же, что и в муниципальной больнице.
Iriska Швондер
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Сегодня в 14:21
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Швондер
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Сегодня в 15:06
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Швондер Iriska
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Сегодня в 15:12
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