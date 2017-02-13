​Колеса независимой журналистики

Независимой журналистике сегодня живется ой как несладко. Я уж не говорю о том, что ее почти нет, а те единицы, что еще существуют, находятся под мощным прессингом или даже прицелом. У нас в Нижнем Новгороде независимым я могу назвать лишь электронное медиа «Коза-пресс», детище Ирины Славиной.

Ирина изо дня в день пишет о городских проблемах, не скрывая своей гражданской позиции. У ее ресурса много сторонников, но и противников немало. Так за последний месяц неизвестные дважды порезали ей покрышки на авто, припаркованном во дворе дома.

Общественность, впрочем, не оставила журналистку в беде — и оба раза частные пожертвования граждан покрывали урон.

Ирина обратилась в полицию, но и сама не отсиживалась, а достаточно оперативно достала записи видеокамер, на которых видно, что нападавших был целый отряд, человек семь-восемь, и они прятали лица за капюшонами и шарфами. Кстати, они не только порезали шины, но и прошлись по окрестностям возле дома Ирины, засунув под дворники практически каждой из машин листовки с текстом «Сегодня она одобряет действия террористов! Что ждать от нее завтра?» Они наклеили их также на столбы, подъезды и мусорные контейнеры.

Разумеется, никто из местных квази-патриотических организаций не взял на себя ответственность за преступные действия, которые сильно попахивают террором. Собственно, главный смысл террора — создание в стране атмосферы подавленности и боязни. В Нижнем весьма сильна ячейка Национально-освободительного движения (НОД), именно «нодовцы» в прошлом году блокировали в гостинице главу «Парнаса» Михаила Касьянова, не дав тому встретиться с избирателями, они же писали доносы в Минюст о проверке экологических общественных организаций, и добились, чтобы те получили ярлык «иностранные агенты», они же делали все, чтобы вытеснить из занимаемого здания Центр современного искусства «Арсенал. И был большой соблазн списать эти два инцидента на «нодовцев». Но, в общем-то, не так уж важно, НОД или не НОД порезал покрышки Славиной,

важно, что к независимой журналистке применяют методы запугивания и устрашения.

Нижегородское отделение Союза журналистов выпустило обращение, в котором, в частности, высказывается логичное предположение, что это месть за профессиональную деятельность, ведь «Коза» публикует много острой, злободневной информации, и шпана, уродующая автомобиль журналиста, — орудие мести.

Несмотря на то, что нашлись добрые люди, что помогли журналистке с покупкой новых покрышек,

заметно, что в нашем обществе практически нет запроса на независимую журналистику,

на правду о сегодняшнем дне. Очень многие вполне довольствуются плодами пропагандистской машины. И когда Славина на своем ресурсе пишет смелые вещи, то получает кучу комментов из серии: «Тварь! Сволочь! Сдохни!» Видимо, правда сегодня вводит в слишком тревожное состояние, даже в депрессию, правда категорически неудобна, она бесит. Потому, кстати, о том, что сейчас с нами происходит, не пишутся романы, не снимаются фильмы. Общество ничего об этом знать не хочет. Вообще наблюдается страшная нехватка людей, которые бы думали о будущем России и пытались бы его увидеть его контуры. Странная ситуация, и она мне не нравится.

И тот факт, что организации квази-патриотического толка типа НОДа столь вольготно себя чувствуют в Нижнем, — печальнейшая страница новейшей истории страны. Молодые люди вступают в такие организации по той же причине, по которой кто-то едет в Новороссию.

Сегодня в России крайне сложно найти себя, найти себе интересное занятие. Люди в апатии, они застыли, словно аквариумные рыбки в густом глицерине.

Все заторможено и закуклено, во всех сферах тотальный кризис, а человеку хочется ощущений, хочется движухи, вертикальной мобильности. И пацанам кажется, что схватив автомат, они вырываются из глицерина в то пространство, где вольная-воля и движуха. По той же причине другие пацаны вступают в националистические движения. И эти квази-патриоты, видимо, рады уже такой движухе — кого-то облить мочой, кому-то порезать шины. Для них это «приключение». Думаю, особенно их греет, что за это приключение их не только не накажут, но какую-никакую премию выдадут. Вряд ли они задумываются, преступая закон и мораль. Отдали им приказ проколоть шины — и они отработали в лучшем виде. Вообще вседозволенность человека дико развращает, она не дает овладевать какой-то профессией, она не позволяет становиться ценным членом общества.

Разумеется, подобные организации насквозь фальшивые, и отними у них бюджет, все сразу разбегутся… До самого последнего человека. И мы с вами еще будем это наблюдать.