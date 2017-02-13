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​Колеса независимой журналистики

Есть ли запрос на нее в современном российском обществе?

Независимой журналистике сегодня живется ой как несладко. Я уж не говорю о том, что ее почти нет, а те единицы, что еще существуют, находятся под мощным прессингом или даже прицелом. У нас в Нижнем Новгороде независимым я могу назвать лишь электронное медиа «Коза-пресс», детище Ирины Славиной.

Ирина изо дня в день пишет о городских проблемах, не скрывая своей гражданской позиции. У ее ресурса много сторонников, но и противников немало. Так за последний месяц неизвестные дважды порезали ей покрышки на авто, припаркованном во дворе дома.

Общественность, впрочем, не оставила журналистку в беде — и оба раза частные пожертвования граждан покрывали урон.

Ирина обратилась в полицию, но и сама не отсиживалась, а достаточно оперативно достала записи видеокамер, на которых видно, что нападавших был целый отряд, человек семь-восемь, и они прятали лица за капюшонами и шарфами. Кстати, они не только порезали шины, но и прошлись по окрестностям возле дома Ирины, засунув под дворники практически каждой из машин листовки с текстом «Сегодня она одобряет действия террористов! Что ждать от нее завтра?» Они наклеили их также на столбы, подъезды и мусорные контейнеры.

Разумеется, никто из местных квази-патриотических организаций не взял на себя ответственность за преступные действия, которые сильно попахивают террором. Собственно, главный смысл террора — создание в стране атмосферы подавленности и боязни. В Нижнем весьма сильна ячейка Национально-освободительного движения (НОД), именно «нодовцы» в прошлом году блокировали в гостинице главу «Парнаса» Михаила Касьянова, не дав тому встретиться с избирателями, они же писали доносы в Минюст о проверке экологических общественных организаций, и добились, чтобы те получили ярлык «иностранные агенты», они же делали все, чтобы вытеснить из занимаемого здания Центр современного искусства «Арсенал. И был большой соблазн списать эти два инцидента на «нодовцев». Но, в общем-то, не так уж важно, НОД или не НОД порезал покрышки Славиной,

важно, что к независимой журналистке применяют методы запугивания и устрашения.

Нижегородское отделение Союза журналистов выпустило обращение, в котором, в частности, высказывается логичное предположение, что это месть за профессиональную деятельность, ведь «Коза» публикует много острой, злободневной информации, и шпана, уродующая автомобиль журналиста, — орудие мести.

Несмотря на то, что нашлись добрые люди, что помогли журналистке с покупкой новых покрышек,

заметно, что в нашем обществе практически нет запроса на независимую журналистику,

на правду о сегодняшнем дне. Очень многие вполне довольствуются плодами пропагандистской машины. И когда Славина на своем ресурсе пишет смелые вещи, то получает кучу комментов из серии: «Тварь! Сволочь! Сдохни!» Видимо, правда сегодня вводит в слишком тревожное состояние, даже в депрессию, правда категорически неудобна, она бесит. Потому, кстати, о том, что сейчас с нами происходит, не пишутся романы, не снимаются фильмы. Общество ничего об этом знать не хочет. Вообще наблюдается страшная нехватка людей, которые бы думали о будущем России и пытались бы его увидеть его контуры. Странная ситуация, и она мне не нравится.

И тот факт, что организации квази-патриотического толка типа НОДа столь вольготно себя чувствуют в Нижнем, — печальнейшая страница новейшей истории страны. Молодые люди вступают в такие организации по той же причине, по которой кто-то едет в Новороссию.

Сегодня в России крайне сложно найти себя, найти себе интересное занятие. Люди в апатии, они застыли, словно аквариумные рыбки в густом глицерине.

Все заторможено и закуклено, во всех сферах тотальный кризис, а человеку хочется ощущений, хочется движухи, вертикальной мобильности. И пацанам кажется, что схватив автомат, они вырываются из глицерина в то пространство, где вольная-воля и движуха. По той же причине другие пацаны вступают в националистические движения. И эти квази-патриоты, видимо, рады уже такой движухе — кого-то облить мочой, кому-то порезать шины. Для них это «приключение». Думаю, особенно их греет, что за это приключение их не только не накажут, но какую-никакую премию выдадут. Вряд ли они задумываются, преступая закон и мораль. Отдали им приказ проколоть шины — и они отработали в лучшем виде. Вообще вседозволенность человека дико развращает, она не дает овладевать какой-то профессией, она не позволяет становиться ценным членом общества.

Разумеется, подобные организации насквозь фальшивые, и отними у них бюджет, все сразу разбегутся… До самого последнего человека. И мы с вами еще будем это наблюдать.


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Сегодня в 10:54, просмотров: 326, комментариев: 2


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Комментарии:
Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 15:38
На удивление оптимистический предполагаемый финал для обрисованной картины современности.
Всё меньше медиа ресурсов желают конфронтации с властями, предпочитая регулярные выплаты гипотетическим угрозам. Всё меньше журналистов, готовых освещать реальное положение вещей, как и читателей, согласных реально на эти вещи смотреть.
Да, соловьи режима откровенно фальшивят, но поют они о вечном и великом, целенаправленно отвлекая граждан от действительности. А для тех, кто никак не может отвлечься сам, и мешает другим, всегда найдётся отряд хунвэйбинов с зудящими кулаками. Проверенный, надёжный метод, и он работает. При любом диссонансе с телеповесткой дня немалая часть граждан рефлекторно закрывают себе глаза, уши и рот. Стараются не вникать и не вмешиваться, что вполне объяснимо нашим богатым историческим опытом. Ведь, и в самом деле, пока что не голодаем, чёрным трудом не изнурены, телевизор в каждой комнате стоит, зачем судьбу гневить.
И с какой стати нам наблюдать крах этой, вполне умеренной, по большому счёту, тоталитарной плутократии - для меня пока не ясно. Общественное недовольство чётко контролируется соответствующими структурами, и всегда переводится в поверхностные, бытовые формы. В информационном пространстве поддерживается тотальная отупляющая политика, рисующая, как раз таки, будущие контуры страны исключительно ровными и вертикально ориентированными.
Поэтому мне довольно сложно разделить оптимизм авторской финальной фразы, на некую народную волю, в данный момент, не приходится рассчитывать. Как и на вторжение рептилоидов, вместе с остальными чудесами.
Ёж В тумане
не нравится
Сегодня в 16:34
Когда пропаганда была "проклятой советской" - она постоянно "пропагандировала" о том, что информационное пространство в сытом и оттого загнивающем капиталистическом мире- вовсю занимается отуплением всех , кто поимеет неосторожность вкусить новостей, ток-шоу или просто посмотреть ТВ.
Оказывается - даже "клятые коммуняки" и "душители свобод" (кому что больше нравится) - не всегда врали..
Мы жаждали перемен, чирикали зажигалочками под Цоя, и ждали европейских благ на фоне советской расхлябанности ...Дождались. Кушаем полной ложкой. Блага оказались достаточно пресными. Свободы- относительными, перспективы- туманными и т д...
И не только лишь все (зачеркнуто) И только некоторые (от просто экзальтированных до абсолютно упоротых) ждут манны небесной от "правильного царя" который придет, и забыв про законные свои "два процента" вдруг установит высокие зарплаты, хорошие дороги, честные суды и наконец-то совершенно отменит коррупцию. Чем-то мне это напоминает майдан-ожидания в середине ноября 2013 года.

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Вадим Демидов

​Колеса независимой журналистики
Заметно, что в нашем обществе практически нет запроса на независимую журналистику, на правду о сегодняшнем дне. Очень многие вполне довольствуются плодами пропагандистской машины.
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