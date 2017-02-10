​Учащиеся подверглись насилию, но раньше такого никогда не было

Накануне состоялась онлайн-конференция департамента образования и молодежной политики Югры с журналистами региона. Обсуждали ситуацию, сложившуюся в январе в сургутской спецшколе №2. Там, по версии следствия, один из воспитанников издевался над другим учеником: облил ему кипятком ноги, нанес телесные повреждения. Известно, что этот же молодой человек на протяжении долгого времени занимался вымогательством денег у учащихся спецшколы и был так называемым «смотрящим». Кроме того, 27 января стало известно, что в полицию обратилась с заявлением мама одной из воспитанниц организации. Она заявила, что тот же молодой человек подверг ее дочь сексуальному насилию.

«Все должны осознавать, что это не просто привычная в нашем понимании школа, – в начале пресс-конференции заявил заместитель губернатора Всеволод Кольцов. – Это организация иного, закрытого типа, в которой содержатся несовершеннолетние юноши и девушки, которые прошли непростой жизненный путь. Причиной попадания в это учреждение является неоднократное совершение противоправных действий: кража, нанесение телесных повреждений, разбой, грабеж».

После случившегося в спецшколе там начались массовые проверки, и уже сейчас подготовлена «дорожная карта», которая должна перестроить внутренний порядок образовательной организации.

В первую очередь это гендерное и возрастное разделение подростков.

Также отныне учреждение будет находиться под надзором круглые сутки.

В планах учреждения – начать реализацию духовного воспитания подростков, а также приглашать на своеобразные лекции бывших воспитанников спецшколы, которые сумели найти себя в жизни и стать успешными людьми.

«НГ» поинтересовался у собравшейся комиссии, почему проблемная спецшкола всплыла в информационных и криминальных сводках только сейчас, если есть свидетельства того, что в стенах этого учреждения на протяжении последних нескольких лет наблюдаются серьезнейшие нарушения дисциплины и ущемление чести и достоинства одних воспитанников другими. Неужели ни педагогический состав (к слову, за последний год обновившийся на 30%), ни дирекция школы не видели того, что происходило с их учениками?

Ответила директор департамента образования и молодежной политики округа Любовь Ковешникова. По ее мнению, никаких проблем в школе зафиксировано не было: «Нам, как и педагогическому составу, неизвестно, о других фактах насилия. Я заявляю это потому, что в течение одного года школа находилась под массой разного уровня проверок. Ее проверяла прокуратура, Роспотребнадзор и так далее. Проводились обследования состояния школы, в том числе, и комиссией по делам несовершеннолетних. Проверялась воспитательная работа, проводилось анкетирование детей. Из этих органов ни одной информации о насилии в отношении детей в адрес департамента образования не поступало. Конечно, выявлялись нарушения, но они не были связаны с системой воспитания».

Больше об этой теме читайте в следующем выпуске «НГ».