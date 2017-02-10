Спасибо за ваш труд!

Дорогие друзья, коллеги, сургутяне!

Четвертьвековой юбилей — повод вспомнить достижения и подвести итоги проделанной работы, а также поставить перед собой новые долгосрочные планы и задачи.

Главный результат проделанной за 25 лет работы — сильный и опытный коллектив единомышленников и профессионалов!

Работники «Городских тепловых сетей» справляются с важнейшими задачами в кротчайшие сроки. В коллективе есть люди, стоявшие у истоков становления предприятия, они остались верны «ГТС» и по сей день. Мы гордимся и молодыми специалистами, которые только начинают свой путь. И те, и другие чтут традиции теплоэнергетиков, которые заложены в компании, они с гордостью несут их дальше.

Этой зимой наше предприятие с честью прошло испытание суровыми морозами, резкими перепадами температур наружного воздуха.

Жители Сургута должны понимать, что за такой слаженной работой стоит заслуга всего коллектива высокопрофессиональных специалистов «Городских тепловых сетей».

Мы не только сохранили и приумножили то, что было построено до нас, мы продолжаем двигаться вперед к новым свершениям. На сегодняшний день завершены проектные работы нового объекта — котельной №?9, на ней будет внедрено оборудование, соответствующее всем передовым технологиям. И уже в ближайшее время, я уверен, мы сдадим объект в эксплуатацию!

В этот праздничный день желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья и благополучия, бесперебойной работы и стабильности во всем!