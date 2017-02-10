​«Модерн» как аспект психиатрии

Интересно наблюдать за дискуссией о сургутском железнодорожном вокзале. Дело в том, что все 50-80-е годы прошлого века — это сплошной модерн. Это великий период в мировой и советской, в том числе, архитектуре. Начиная от Ле Корбюзье с его Виллой Савой, продолжая Оскаром Нимейером с его Бразилией (столицей) и заканчивая Государственным Кремлевским дворцом Посохина... ТЮЗы, дома пионеров, речные и железнодорожные вокзалы, дворцы культуры — в каждом населенном пункте что бывшего СССР, что мира обязательно найдется образчик модерна или постмодерна. Архитектурное направление было настолько массовым, что современники не очень-то и обращали на него внимание: ну, модерн, и модерн, подумаешь... Еще бы! Ведь пресловутые пятиэтажки-«хрущевки», пришедшие к нам на самом деле из Франции (советские проектировщики элементарно слямзили типовой проект у «проклятых капиталистов»), — тоже модерн!

В Сургуте постмодернистких зданий много, уже хотя бы потому, что большинство производственных и офисных зданий того времени, а также школ, детсадов и больниц — все оттуда, из наследия старика Корбюзье... (СИА-ПРЕСС ЦЕНТР, кстати, мы строили по всем канонам постмодернизма, так что великий француз был бы доволен). Кубические формы, ленточное или панорамное остекление, атриумы, холлы и широкие лестницы... Архитектурный стиль настолько стал функциональным, что, как табуретка Тона или румынская стенка, перестал восприниматься, собственно, стилем.

Однако, несмотря на массовость и утилитарность, модерн рождал шедевры. Сургутский вокзал, брат-близнец павлодарского вокзала в Казахстане, — один из немногих шедевров настоящей модернистской архитектуры.

Павлодарский брат-близнец нашего вокзала

Сургутский вокзал красив. Функционален. Удобен. Архитектурно сбалансирован. Рассуждения о его красоте или уродстве, о соответствии времени, об удобстве — какой-то базарный шум, за которым прячутся некомпетентность, бесчувственность

и элементарное стремление поорать на любую тему, лишь бы был повод. На фоне унылой сургутской архитектуры это редкий образец выразительности и осмысленности. Более того, это ворота города, которыми пользуются десятки тысяч земляков и наших гостей.

Я даже не понимаю, зачем глава города Вадим Шувалов пустился в спор с каким-то «умником» относительно того, шедевр наш вокзал или г***но. Было бы куда практичнее дискутировать с собственными подчиненными из департамента архитектуры,

более чем благосклонно воспринявшими представленного общественности наряженного в ядовитые и несочетаемые краски монстра — именно так «зодчие» из Сибжелдорпроекта видят реконструкцию вокзала. Собственно,

проблема не в том, что обыкновенные граждане далеки от архитектурных стилей и нюансов, а в том, что именно архитектурные власти не понимают в этом ничего — отсюда и пугающие своей пошлостью и историческим нигилизмом проекты.

Ведь что предлагается?

Белоснежный мраморный фасад вокзала (много в Сургуте вы помните мраморных фасадов?) замуровать в керамо-гранитный или, что еще ужаснее, железный макинтош цвета, простите, обдриставшегося слона. Еще со времен маэстро Унжакова, бывшего главного архитектора Сургута, пошла эта странная мода «украшать» здания металлосайдингом самых ядовитых расцветок.

Не надо быть профессиональным психиатром, чтобы в нездоровой любви к симбиозу несочетаемых ярко-синего и буро-малинового обнаружить прямую взаимосвязь с тяжелыми неврологическими отклонениями.

Позвольте маленькое отвлечение.

Однажды Сургут в результате реконструкции уже лишился еще одного памятника модернисткой архитектуры, которым являлся дворец культуры «Энергетик».

Как известно, подобное архитектурное решение для административных зданий, в том числе домов культуры, отечественные строители позаимствовали у… Третьего рейха. Есть множество свидетельств «конкуренции» гитлеровских и сталинских проектировщиков (например, см. здесь), что привело к поразительному сходству архитектурных подходов двух эпох, прозванному в итоге «тоталитарным стилем». Впрочем, великий Мис Ван дер Роэ от этого не стал «тоталитарным» архитектором, как и Алексей Щусев — архитектором «коммунистическим»; эпохи диктаторов, которым они рисовали проекты, давно минули, а их имена навсегда остались в галерее выдающихся модернистов.

Так вот, после смерти Сталина в СССР разработали типовой проект дома культуры — на основе подобного объекта в Германии. С теми или иными изменениями такие клубы строились во многих городах страны: менялись объемы, фасады, вместимость, но типичными оставались входная группа, служащая открытой сценой или трибуной для массовых уличных мероприятий и митингов, симметрия широких лестниц, кубические формы. Внутри сооружение тоже соответствовало канонам «тоталитарного модернизма», в частности, в холе предусмотрена антресоль, где как бы в общем помещении со всеми, но выше и изолированно могла находиться «элита»…

Широко известная карикатура английского автора Осбера Ланкастера (1930 г.) — одно из множества свидетельств заимствования архитектурных решений у Третьего рейха советскими проектировщиками, что привело к поразительному сходству архитектурных подходов двух эпох, прозванному в итоге «тоталитарным стилем»

ДК «Энергетик» был красивым зданием с фасадом из бело-розового мрамора с четкими пропорциями. Сегодня, после возникновения странных полукруглых пристроек и нелепого крыльца с фальш-колоннами из диснеевского мультика, облицованный пресловутым керамогранитом, он мало чем отличается от скопища подобных банальностей.

Слава богу, это не относится к его содержательной деятельности…

Но вернемся к вокзалу.

Сам он в результате «реконструкции», по подобию с ДК «Энергетик», должен лишиться своей архитектурной формы, напоминающей то ли нагромождение ледяных глыб, то ли всполохи северного сияния (в любом случае вызывающей осмысленные, а не рефлекторные эмоции) и превратиться в сине-малиновую кучу этого самого г***на. Проектировщики (некие архитекторы из РЖД, которым вокзал формально принадлежит) подумали, конечно, не только о форме, но и содержании. Должен быть реконструирован перрон, внутри появятся (внимание, 21-й век на дворе!) траволаторы.

Ну и, конечно же,

реконструкция совершенно не подразумевает комплексного подхода к преобразованию всей прилегающей территории. То есть весь хлам, окружающий сургутский вокзал во всех сторон, останется на своем месте.

А видится так.

Модерн — значит, модерн.

Отмойте фасад, замените окна на современные витражные системы, сделайте входы-выходы безбарьерными, организуйте логистику привокзальной площади. Внутри — то же самое: отскребите грязищу, приведите в элементарный порядок все помещения, сделайте качественное освещение, поставьте панорамные лифты, установите те же эскалаторы и траволатры, мебель… К перрону постройте остекленные тоннели (западный и восточный, распределяющие потоки пассажиров) с траволаторами, из которого на просторных лифтах и эскалаторах можно попасть к каждому пути.

Предложенный проект «реконструкции» что-то из этого предлагает, но как?! К путям добираться по лестницам, в тоннеле (который обыкновенный мостик) идти пешком, внутри — все тот же стандартный (примитивный) набор «холл-кассы-буфет-туалет». Такое ощущение, что разработчики не путешествуют по миру и не знают, как выглядят современные аэропортовые и вокзальные комплексы.

То есть

оставьте архитектуру, но придайте объекту современные смысл и наполнение. Но не уродуйте уникальное здание и целый район вокруг него своей серо-буро-малиновой депрессивной безвкусицей.

Иначе гости Сургута сразу с порога будут подозревать его жителей и властителей в психиатрических отклонениях.