​Что нам стоит дом приватизировать? // ИНФОГРАФИКА

С бесплатной приватизацией жилья в России все непонятно: до недавнего времени депутаты Госдумы активно продвигали идею ее закрытия после марта 2017 года. Они объясняли свое предложение тем, что программа, которая была рассчитана вообще-то до 2010 года, и так уже несколько раз продлевалась, и все, кто так или иначе хотел приватизировать свое жилье, уже успели это сделать.

Сами парламентарии даже успели принять соответствующий закон в первом чтении, попутно отвергнув несколько законопроектов, предлагающих вновь продлить приватизацию. «Мы не можем запустить ряд рыночных механизмов, которые у нас, в частности в 600-м указе президента, обозначены — по строительству жилья для некоммерческого найма и т.д. — до завершения бесплатной приватизации», — объяснял тогда автор нового законопроекта единоросс Александр Сидякин.

Однако все эти доводы в один момент превратились в ничто — 6 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил продлить бесплатную приватизацию бессрочно. И уже 8 февраля СМИ написали о том, что все та же фракция «Единой России» поддержала эту идею, а думский комитет по ЖКХ рекомендовал срочно внести в сидякинский законопроект соответствующие поправки.

Данная ситуация отлично иллюстрирует степень самостоятельности мышления парламентариев, а также она стала поводом для того, чтобы выяснить, кто же в ней прав. Оказалось, что большинство голосующей аудитории siapress.ru уже давно приватизировало свое жилье, некоторую часть на это действие, вероятно, подвигли сообщения о скором завершении программы, и только малая часть вообще не собирается интересоваться этим процессом.