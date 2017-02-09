​Потерялся ребенок, нашелся ребенок

Последний случай паники во всех соцсетях и мессенджерах на тему поиска 15-летней Ольги, которая с 13 до 20 часов была с выключенным телефоном, а родители уже подали в розыск везде, где могли, дает мне лично четкое понимание: в Сургуте выросли инфантильные, незрелые и даже неадекватные родители…

В моем детстве, как наверняка и в вашем, не было сотовых. И вас, как и меня, принялись бы искать в 15 лет только если бы вы не вернулись домой около полуночи. И к событию были заранее готовы в каждой семье. Родители готовили ремень и знали, что дитятко где-то репетирует взрослую жизнь.

И почти каждый подросток в 15 плюс-минус 2 года хотя бы однажды приходил домой очень поздно, с запахом сигарет или пива.. И щедро получал всю порцию воспитательных мер. И это не выносилось даже на уровень двора, а не то что на весь город, как сейчас!

Зная о том, как многие сургутские подростки ездят в школу и на кружки только на такси (им не позволяют ездить в автобусе, они понятия не имеют, как пешком дойти из пункта А в пункт Б), я прихожу в ужас!

При мне молодые разведенные родители поругались о том, что он хотел, но не мог забрать на автомобиле своего 12-летнего сына у матери к себе на выходные, а мамаша отказалась отправить сына к отцу даже на такси, не то что на автобусе… И подросток просидел у маминой юбки все выходные вместо того, чтобы провести их с любимым отцом.

Нормой стало то, что мы бы посчитали полным бредом еще 20 лет назад!

А разъясните мне, пожалуйста, к чему введен такой «режим чрезвычайной опасности» в родительских мозгах? Разве есть ориентировка на маньяка? Нет. Увеличилась статистика северных морозоустойчивых эксгибиционистов? Тоже нет. Может быть, к нам хлынули, как в Германию, озабоченные мигранты? Тоже нет… К нам мигранты едут только за рублем и держатся за него из-за всех сил.

Тогда к чему такая паника?

Почему у героических смельчаков-основателей Севера выросли такие инфантильные, изнеженные комфортом дети, которые теперь стали маниакально тревожными, мнительными родителями с синдромом гиперопеки?

Ваши дети вас ненавидят за этот гиперконтроль! И их можно понять! Ваше взрослое окружение откровенно посмеивается над таким тепличным, неразумным родительством — и тоже правы!

Только ваши коллеги по синдрому тревожного родительства и гиперопеки вас поддерживают, рассылают в панике эти неадекватные сообщения, и самое важное (!), даже не стремятся их снимать, когда через шесть часов после ухода ребенка из дома он «неожиданно находится» у друзей.

Если вы все такие ответственные родители, то почему же вам тогда так безразлично за те семена паники, которые вы щедро посеяли во всех группах? Почему не снимаете их и не делаете опровержения?

Я бы очень хотела узнать мнение профессиональных психиатров на тему повышенной тревожности маниакальных сургутских родителей. Мне кажется, после этого диагноза, мы очень многое поймем про сургутские семьи.

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