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​Потерялся ребенок, нашелся ребенок

Тест родителей на адекватность

Последний случай паники во всех соцсетях и мессенджерах на тему поиска 15-летней Ольги, которая с 13 до 20 часов была с выключенным телефоном, а родители уже подали в розыск везде, где могли, дает мне лично четкое понимание: в Сургуте выросли инфантильные, незрелые и даже неадекватные родители…

В моем детстве, как наверняка и в вашем, не было сотовых. И вас, как и меня, принялись бы искать в 15 лет только если бы вы не вернулись домой около полуночи. И к событию были заранее готовы в каждой семье. Родители готовили ремень и знали, что дитятко где-то репетирует взрослую жизнь.

И почти каждый подросток в 15 плюс-минус 2 года хотя бы однажды приходил домой очень поздно, с запахом сигарет или пива.. И щедро получал всю порцию воспитательных мер. И это не выносилось даже на уровень двора, а не то что на весь город, как сейчас!

Зная о том, как многие сургутские подростки ездят в школу и на кружки только на такси (им не позволяют ездить в автобусе, они понятия не имеют, как пешком дойти из пункта А в пункт Б), я прихожу в ужас!

При мне молодые разведенные родители поругались о том, что он хотел, но не мог забрать на автомобиле своего 12-летнего сына у матери к себе на выходные, а мамаша отказалась отправить сына к отцу даже на такси, не то что на автобусе… И подросток просидел у маминой юбки все выходные вместо того, чтобы провести их с любимым отцом.

Нормой стало то, что мы бы посчитали полным бредом еще 20 лет назад!

А разъясните мне, пожалуйста, к чему введен такой «режим чрезвычайной опасности» в родительских мозгах? Разве есть ориентировка на маньяка? Нет. Увеличилась статистика северных морозоустойчивых эксгибиционистов? Тоже нет. Может быть, к нам хлынули, как в Германию, озабоченные мигранты? Тоже нет… К нам мигранты едут только за рублем и держатся за него из-за всех сил.

Тогда к чему такая паника?

Почему у героических смельчаков-основателей Севера выросли такие инфантильные, изнеженные комфортом дети, которые теперь стали маниакально тревожными, мнительными родителями с синдромом гиперопеки?

Ваши дети вас ненавидят за этот гиперконтроль! И их можно понять! Ваше взрослое окружение откровенно посмеивается над таким тепличным, неразумным родительством — и тоже правы!

Только ваши коллеги по синдрому тревожного родительства и гиперопеки вас поддерживают, рассылают в панике эти неадекватные сообщения, и самое важное (!), даже не стремятся их снимать, когда через шесть часов после ухода ребенка из дома он «неожиданно находится» у друзей.

Если вы все такие ответственные родители, то почему же вам тогда так безразлично за те семена паники, которые вы щедро посеяли во всех группах? Почему не снимаете их и не делаете опровержения?

Я бы очень хотела узнать мнение профессиональных психиатров на тему повышенной тревожности маниакальных сургутских родителей. Мне кажется, после этого диагноза, мы очень многое поймем про сургутские семьи.

От редакции. Есть что сказать по этому или по какому-либо иному вопросу? Пишите нам на post@siapress.ru, nureev@siapress.ru или на vk.com/siapress. Не забудьте о подписи, желательна также и фотография.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов блогов.


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Сегодня в 11:20, просмотров: 147, комментариев: 0


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Мнения

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Почему у героических смельчаков-основателей Севера выросли такие инфантильные, изнеженные комфортом дети, которые теперь стали маниакально тревожными, мнительными родителями с синдромом гиперопеки?
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