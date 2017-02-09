Знакомьтесь – Сатка. Маленький моногородок Челябинской области, население чуть более 40 000 человек, бюджет – смешные 150 млн рублей (в 133 раза меньше, чем в Сургуте). Казалось бы, чем нам может быть интересна эта маленькая точка на карте нашей огромной страны?

Пожалуй, тем, что у них разговоры о модернизации среды и вовлечении общественности и бизнеса к улучшению города не сводятся к разговорам, а превращаются в продукт. Сначала «бумажный» – в виде намерений, а затем осязаемый – который можно в городе найти и пощупать.

Вот, например, «Стратегия социокультурного развития Саткинского муниципального района». Сразу возникает мысль: очередная формальная и ни к чему не обязывающая бумажка, сделанная на коленке. Не то, что наша «Стратегия социально-экономического развития Сургута до 2030 года», которую делали суперпрофессионалы из администрации нашего города вкупе с СурГУ.

Так вот, микроскопической Сатке ее документ готовил отдел культурологи НИУ Высшей школы экономики.

Дальше: исследование «Катализаторы городских преобразований», которое анализирует городскую среду и дает сценарии ее развития до заветного 2030 года. Может, этот документ для Сатки делали специалисты из числа местных жителей, создавших «Центр прикладной урбанистики» или что-то похожее?

Нет. Для Сатки эту работу провели, например, Николь Вирц Шнейдер, владелица архитектурного и консалтингового агентства Raumplan Wirz GmbH; Томми Мякинен, глава архитектурного бюро Helsinki Zurich office GmbH; Рето Рей, директор по развитию Nussli Group AG. Все это делалось при поддержке швейцарского культурного фонда PRO HELVETIA и российской архитектурной школы МАРШ, которая сотрудничает с факультетом искусства, архитектуры и дизайне London Metropolitan University.

А в Сургуте подобными проектами в самом лучшем случае занимается омский институт территориального планирования «Град». Уровень!

Еще разок: сейчас речь идет о городе Сатка, который по населению в 10 раз меньше Сургута, а по доходам бюджета – в 133 раз беднее Сургута. А там – воркшоп-фестиваль «Моя Сатка», разные площадки, созданные простыми людьми в соавторстве с архитекторами общественные арт-объекты (подробнее – здесь), а главное – желание власти и общественности хоть как-то преобразовать ту маленькую точку на карте России, где они живут.

А Сургут, претендующий на звание «нефтяной столицы», уже настолько выварился в своем соку, что уже не первый год плавает в густом бесцветном желе, уверенный в своей крутости и самодостаточности. И сам не замечает, как наша маленькая точка на карте по своей значимости и привлекательности становится все меньше и меньше.