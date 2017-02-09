16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,5129   EUR  63,4467  

​Культура звездных деток

И тех, кто им завидует

В детстве каждая моя суббота начиналась с того, что мы с дедушкой смотрели «Умники и умницы» по Первому каналу. Это было своеобразной традицией, как и слова дедушки о том, что когда я буду в 11 классе, то обязательно пойду участвовать в этой программе, выиграю и получу путевку для поступления в МГИМО. Так что на протяжении всей моей школьной жизни каждые выходные я наблюдала за тем, как очень эрудированные молодые люди отвечают на непростые вопросы Юрия Вяземского и получают заветное право шагать вперед по одной из трех дорожек. Все эти ребята вызывали во мне чувство уважения и… легкое подозрение, что я до их уровня не дотягиваю и — страшно подумать! — никогда не дотяну.

К старшей школе «Умники и умницы» забылись, и однажды, будучи уже студенткой, я случайно на них наткнулась. Тогда-то и открылось «страшное»: умники там, конечно, и правда умники, но ничего экстраординарного в них нет. Им дается тема — они к ней готовятся. Кто хорошо подготовился — молодец, а плохо — прочь с дорожки! Тогда-то мне и подумалось: неужели когда-то при взгляде на этих юношей и девушек мне пришло в голову усомниться в собственных силах?

Потом еще была Тина Канделаки с ее шоу «Самый умный». Там интеллектуальный накал был поменьше (зато великолепное скороговорение ведущей восхищало). Но в итоге обе эти программы сводились к тому, чтобы заинтересовать детей в расширении своих знаний, что, собственно, неплохо.

А что мы видим на телевидении сейчас? Куда ни плюнь, везде дети, которые с самого ползункового возраста поют, танцуют, считают в уме, крутят фуэте и демонстрируют способности к великолепной риторике.

Лично знаю примеры, когда учителя в школах настоятельно советуют своим ученикам посмотреть ту или иную программу с присказкой: «Хоть увидите, какие дети гениальные бывают!»

А какой соблазн у родителей! Существует масштабное течение продвинутых, активных мам, которые тратят много времени и сил на то, чтобы не просто воспитывать ребенка в любви и понимании, но щипцами тянуть из него таланты, водить по кастингам и стараться проложить ему дорогу в «светлое будущее» у всех на глазах. Они ведут Instagram, где главным действующим лицом становится их очаровательный ребенок, пишут блоги, собираются в клубах, где обсуждают, к кому обратиться, чтобы их сына или дочку пустили в шоу-бизнес. А уж попасть к Андрею Малахову или Максиму Галкину, чтобы ребенок продемонстрировал в прямом эфире, как он назубок знает таблицу Менделеева, — это верх их стремлений.

Когда пару месяцев назад в Сургут приезжал Московский ТЮЗ, мы разговаривали на эту тему с актером Валерием Бариновым. И он сказал очень точную фразу: «Меня пугает это современное движение «звездирования» детей. К нему нужно относиться очень осторожно. Мало того, что мы не знаем, что за люди вырастут из таких вундеркиндов, так еще и в других детях мы тем самым воспитываем ущербность».

Масла в огонь детской неуверенности добавляет интернет. На Youtube благополучно развелось огромное количество влогеров (ну, это как блогер, только он не пишет, а снимает видео). И речь сейчас не о молодых людях, которые от нечего делать взялись за камеру и начали рассказывать «Что в моем портфеле» и «50 фактов обо мне». Речь о детях. Их либо снимают, а потом выкладывают видео в сеть любящие родители, либо они делают это сами.

Вот девятилетняя загорелая девочка улыбается в камеру и рассказывает, как здорово они с мамой и папой ездили отдыхать в США, а потом еще объехали всю Европу. Просмотров под видео — несколько тысяч. Комментируют его подростки или такие же дети, как и сама героиня ролика. Зрело оценивать ситуацию они еще не умеют, и в каждом втором отклике читаешь — «Я тоже так хочу».

Я тоже так хочу: в США, к Галкину, много комментариев в Instagram, петь в «Голосе» танцевать в «Танцах», готовить рябчика в «Мастер-шеф дети».

Но вместо США есть курорты Краснодарского края, вместо рябчика — первое-второе-компот, вместо «Танцев» — хореографическая школа в соседнем дворе. И все то хорошее, что ребенок имеет в своей домашней, бытовой реальности, начинает казаться ему несущественным, глупым и бессмысленным. А его собственные умения и таланты как будто не идут ни в какое сравнение с талантами, которыми обладают те, другие. Машущие ручкой с экрана телевизора.

Никто никогда не сомневался, что в России много замечательных, гениальных, умных детей (как и в любой другой стране, кстати). И это хорошо. Но намного лучше, когда из этих детей вырастают не менее гениальные и умные взрослые, которые не сдуваются по пути и могут реализовать себя. Ну, а на данном этапе своего существования они еще ничего сверхъестественного не сделали. Просто их по какой-то причине выставили всем напоказ, как цирковых мартышек. А другие дети смотрят и жалеют, что до такого уровня не дотягивают.

Смешно и грустно, ей богу.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:01, просмотров: 197, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Снимите — наденьте // ИНФОГРАФИКА

​Снимите — наденьте // ИНФОГРАФИКА
Новости об антироссийский санкциях по-прежнему отслеживает только половина голосующей аудитории siapress.ru
Юрий Нуреев 08 февраля в 10:57
230 1
​Реальность, имя которой Трамп // АУДИО, ТЕКСТ

​Реальность, имя которой Трамп // АУДИО, ТЕКСТ
Нефть должна пройти рубеж 58 долларов — тогда станет ясно, сможет ли она продолжить рост. Новости из мира экономики и финансов
Редакция СИА-ПРЕСС 07 февраля в 15:40
355 0
​Не карантин, так актировка // ИНФОГРАФИКА

​Не карантин, так актировка // ИНФОГРАФИКА
Сургутяне не могут определиться, стоит ли урезать каникулы из-за «погодных» и «болезненных» перерывов в обучении
Юрий Нуреев 07 февраля в 15:32
470 6
​Полвека над планетой

​Полвека над планетой
Сегодня «ЮТэйр» — один из крупнейших авиационных холдингов в России, штаб-квартира которого на протяжении вот уже 18 лет находится в Сургуте. При этом сфера деятельности выходит далеко за пределы нашей страны.
Гор Есаян 07 февраля в 10:38
589 1
​«Песочное дело» растеряло зрителей // ИНФОГРАФИКА

​«Песочное дело» растеряло зрителей // ИНФОГРАФИКА
Большинство читателей siapress.ru не следит за судебным процессом с участием экс-главы Сургута
Юрий Нуреев 06 февраля в 09:59
1063 1
​Сургутянам «закон Димы Яковлева» не мил // ИНФОГРАФИКА

​Сургутянам «закон Димы Яковлева» не мил // ИНФОГРАФИКА
Отменить его предлагает почти половина голосующей аудитории siapress.ru
Юрий Нуреев 05 февраля в 09:59
423 0
​Навальный Сургуту неинтересен? // ИНФОГРАФИКА

​Навальный Сургуту неинтересен? // ИНФОГРАФИКА
Многие сургутяне не следят за событиями в жизни оппозиционера
Юрий Нуреев 04 февраля в 13:29
779 2
​Полвека над планетой

​Полвека над планетой
«Новый Город» поздравил «ЮТэйр» с 50-летием спецвыпуском
Юрий Нуреев 04 февраля в 13:09
700 0
​«Смутное время» ЖКХ в Сургуте

​«Смутное время» ЖКХ в Сургуте
Я бы посмотрел, как вы отреагировали, если бы вам продали мерседес за семь миллионов с начинкой от «лады», и вы ее на СТО за свой счет «подгоняли» до Мерседеса.
Кирилл Акинцев, обыватель 03 февраля в 16:53
1461 10
​«На этот случай у меня есть проездной…»

​«На этот случай у меня есть проездной…»
Платежеспособные граждане ходят на работу, обычно это пятидневная рабочая неделя, следовательно, две поездки в день, пять раз в неделю, по четыре раза в месяц ((22,5*2)*5)*4) = 900 рублей. Вывод: приобретение проездного нецелесообразно.
Марк Жулин, заместитель руководителя Сургутского отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 03 февраля в 16:45
999 3
​Николай Сторожук: «Я понял, что меня кинули»

​Николай Сторожук: «Я понял, что меня кинули»
Глава Сибпромстроя заявил, что может уйти из 28-го микрорайона
Лилия Сулейманова 03 февраля в 16:26
3382 10
​Почему сургутский железнодорожный вокзал не может быть красивым

​Почему сургутский железнодорожный вокзал не может быть красивым
Первое знакомство с ним запомнилось с ветром, темнотой и бетонным переходом сверху. При таком плачевном техническом состоянии мне непонятно — почему многие говорят про его внешний вид?
Альберт Исмагилов, блогер, читатель siapress.ru 03 февраля в 12:25
861 6
​Сургутский вокзал горожанам не по душе // ИНФОГРАФИКА

​Сургутский вокзал горожанам не по душе // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru в большинстве своем не согласилась с восторгами экспертов
Юрий Нуреев 03 февраля в 12:14
599 1
​Яблоки раздора

​Яблоки раздора
Только сельскохозяйственной продукции, ввезенной через международные аэропорты на территорию ХМАО-Югры без соблюдения, установленных правил ввоза в 2016 году изъято и уничтожено более 2 тонн
Пресс-группа Ханты-Мансийской таможни 02 февраля в 16:56
479 0
​Гонка за парту началась?

​Гонка за парту началась?
Родители не могут отправить электронные заявления о поступлении детей в первый класс
Сергей Степанов 01 февраля в 09:58
835 0
​Крым наш, уважаемая Лилия Сулейманова?

​Крым наш, уважаемая Лилия Сулейманова?
Какими вырастут дети, если они наглядно видят ваше и не только ваше, государственное, публичное, массовое одобрение таким вот недобросовестным поступкам на государственном уровне, растут уверенными, что закон — дышло?..
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 01 февраля в 09:39
1475 28
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика