​Культура звездных деток

В детстве каждая моя суббота начиналась с того, что мы с дедушкой смотрели «Умники и умницы» по Первому каналу. Это было своеобразной традицией, как и слова дедушки о том, что когда я буду в 11 классе, то обязательно пойду участвовать в этой программе, выиграю и получу путевку для поступления в МГИМО. Так что на протяжении всей моей школьной жизни каждые выходные я наблюдала за тем, как очень эрудированные молодые люди отвечают на непростые вопросы Юрия Вяземского и получают заветное право шагать вперед по одной из трех дорожек. Все эти ребята вызывали во мне чувство уважения и… легкое подозрение, что я до их уровня не дотягиваю и — страшно подумать! — никогда не дотяну.

К старшей школе «Умники и умницы» забылись, и однажды, будучи уже студенткой, я случайно на них наткнулась. Тогда-то и открылось «страшное»: умники там, конечно, и правда умники, но ничего экстраординарного в них нет. Им дается тема — они к ней готовятся. Кто хорошо подготовился — молодец, а плохо — прочь с дорожки! Тогда-то мне и подумалось: неужели когда-то при взгляде на этих юношей и девушек мне пришло в голову усомниться в собственных силах?

Потом еще была Тина Канделаки с ее шоу «Самый умный». Там интеллектуальный накал был поменьше (зато великолепное скороговорение ведущей восхищало). Но в итоге обе эти программы сводились к тому, чтобы заинтересовать детей в расширении своих знаний, что, собственно, неплохо.

А что мы видим на телевидении сейчас? Куда ни плюнь, везде дети, которые с самого ползункового возраста поют, танцуют, считают в уме, крутят фуэте и демонстрируют способности к великолепной риторике.

Лично знаю примеры, когда учителя в школах настоятельно советуют своим ученикам посмотреть ту или иную программу с присказкой: «Хоть увидите, какие дети гениальные бывают!»

А какой соблазн у родителей! Существует масштабное течение продвинутых, активных мам, которые тратят много времени и сил на то, чтобы не просто воспитывать ребенка в любви и понимании, но щипцами тянуть из него таланты, водить по кастингам и стараться проложить ему дорогу в «светлое будущее» у всех на глазах. Они ведут Instagram, где главным действующим лицом становится их очаровательный ребенок, пишут блоги, собираются в клубах, где обсуждают, к кому обратиться, чтобы их сына или дочку пустили в шоу-бизнес. А уж попасть к Андрею Малахову или Максиму Галкину, чтобы ребенок продемонстрировал в прямом эфире, как он назубок знает таблицу Менделеева, — это верх их стремлений.

Когда пару месяцев назад в Сургут приезжал Московский ТЮЗ, мы разговаривали на эту тему с актером Валерием Бариновым. И он сказал очень точную фразу: «Меня пугает это современное движение «звездирования» детей. К нему нужно относиться очень осторожно. Мало того, что мы не знаем, что за люди вырастут из таких вундеркиндов, так еще и в других детях мы тем самым воспитываем ущербность».

Масла в огонь детской неуверенности добавляет интернет. На Youtube благополучно развелось огромное количество влогеров (ну, это как блогер, только он не пишет, а снимает видео). И речь сейчас не о молодых людях, которые от нечего делать взялись за камеру и начали рассказывать «Что в моем портфеле» и «50 фактов обо мне». Речь о детях. Их либо снимают, а потом выкладывают видео в сеть любящие родители, либо они делают это сами.

Вот девятилетняя загорелая девочка улыбается в камеру и рассказывает, как здорово они с мамой и папой ездили отдыхать в США, а потом еще объехали всю Европу. Просмотров под видео — несколько тысяч. Комментируют его подростки или такие же дети, как и сама героиня ролика. Зрело оценивать ситуацию они еще не умеют, и в каждом втором отклике читаешь — «Я тоже так хочу».

Я тоже так хочу: в США, к Галкину, много комментариев в Instagram, петь в «Голосе» танцевать в «Танцах», готовить рябчика в «Мастер-шеф дети».

Но вместо США есть курорты Краснодарского края, вместо рябчика — первое-второе-компот, вместо «Танцев» — хореографическая школа в соседнем дворе. И все то хорошее, что ребенок имеет в своей домашней, бытовой реальности, начинает казаться ему несущественным, глупым и бессмысленным. А его собственные умения и таланты как будто не идут ни в какое сравнение с талантами, которыми обладают те, другие. Машущие ручкой с экрана телевизора.

Никто никогда не сомневался, что в России много замечательных, гениальных, умных детей (как и в любой другой стране, кстати). И это хорошо. Но намного лучше, когда из этих детей вырастают не менее гениальные и умные взрослые, которые не сдуваются по пути и могут реализовать себя. Ну, а на данном этапе своего существования они еще ничего сверхъестественного не сделали. Просто их по какой-то причине выставили всем напоказ, как цирковых мартышек. А другие дети смотрят и жалеют, что до такого уровня не дотягивают.

Смешно и грустно, ей богу.