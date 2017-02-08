​Снимите — наденьте // ИНФОГРАФИКА

Эксперты S&P Global, сохранив суверенный кредитный России на мусорном уровне, отмечают, что на положение страны не сильно повлияет отмена санкций со стороны Америки: а российская сторона явно этого ждет после того, как в Белый дом въехал Дональд Трамп. Гораздо более важны ограничения Евросоюза, ибо с ним у России больше точек соприкосновения, говорят специалисты.
Между тем, о живительной силе санкций неожиданно заявил Минсельхоз: мантры об импортозамещении и поддержке отечественного производителя обрели силу — только за 2016 год страна произвела сельхозпродукции на четыре миллиарда долларов.
Наравне с подобными сообщениями СМИ публикуют реляции с фронтов, на которых Россельхознадзор воюет с «санкционкой»: количество сожженных, раздавленных и закопанных продуктов в рамках действия продовольственного эмбарго РФ, кажется, не поддается исчислению.
Однако за всем этим население, в целом продолжает следить: судя по опросу, проведенному на нашем портале, примерно половина аудитории отсматривает сообщения, которые связаны с продлением или снятием санкций. Другой половине они, по всей видимости, надоели.
Не смотря на то, что флажок "антироссийские санкции" высоко и активно полощется в информационном пространстве, мало кто заговаривает о том, что интересы подавляющего числа граждан санкциями никак не затрагиваются.
На данный момент ограничен въезд на территорию стран-санкционистов для двух сотен политиков, коммерсантов и общественных деятелей, активно проявивших себя в крымской и лднровской кампаниях. Так же прекращены взаимодействия с тремя стами пятьюдесятью компаниями, по тем же признакам, остановлены поставки товаров военного и двойного назначения, нефтяного оборудования.
Таким образом ни состояние курса рубля, ни нефтяные котировки, ни внутренняя инфляция предметом санкций не являются, они результат труда наших политиков и экономистов, третий год усердно прикрывающихся обамой.