​Снимите — наденьте // ИНФОГРАФИКА

Эксперты S&P Global, сохранив суверенный кредитный России на мусорном уровне, отмечают, что на положение страны не сильно повлияет отмена санкций со стороны Америки: а российская сторона явно этого ждет после того, как в Белый дом въехал Дональд Трамп. Гораздо более важны ограничения Евросоюза, ибо с ним у России больше точек соприкосновения, говорят специалисты.

Между тем, о живительной силе санкций неожиданно заявил Минсельхоз: мантры об импортозамещении и поддержке отечественного производителя обрели силу — только за 2016 год страна произвела сельхозпродукции на четыре миллиарда долларов.

Наравне с подобными сообщениями СМИ публикуют реляции с фронтов, на которых Россельхознадзор воюет с «санкционкой»: количество сожженных, раздавленных и закопанных продуктов в рамках действия продовольственного эмбарго РФ, кажется, не поддается исчислению.

Однако за всем этим население, в целом продолжает следить: судя по опросу, проведенному на нашем портале, примерно половина аудитории отсматривает сообщения, которые связаны с продлением или снятием санкций. Другой половине они, по всей видимости, надоели.