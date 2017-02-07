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​Реальность, имя которой Трамп // АУДИО, ТЕКСТ

Нефть должна пройти рубеж 58 долларов — тогда станет ясно, сможет ли она продолжить рост. Новости из мира экономики и финансов

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Добрый день, уважаемые инвесторы!

Я Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер, и мы совместно с siapress.ru продолжаем еженедельный обзор финансовых новостей.

Инвесторы по всему миру продолжают привыкать к новой реальности, имя которой – Дональд Трамп. Как «фактор Трампа» влияет на рынки в эти дни, имеет ли шанс нефть в ближайшее время стать дороже $60 и какой инвестиционный инструмент может стать в этом году рекордно популярным? Об этом сегодня мы и поговорим

За последнее время мы уже почти привыкли, что главной фигурой, формирующей настроения, становится Дональд Трамп. Прошлая неделя не стала исключением: инвесторов бросало то в жар, то в холод в свете последних решений и стиля руководства нового президента.

Мощным фактором поддержки спроса на рисковые активы в начале недели стал телефонный разговор Путина и Трампа. Лидеры России и США договорились о сотрудничестве в борьбе с ИГИЛ в Сирии, дав сигнал грядущего потепления в отношениях России и США.

В середине недели «фактор Трампа» снова помог рынкам – ФРС на плановом заседании, как мы, впрочем, и предполагали, решила не повышать ставку и смягчила риторику, будто ожидая некоторой ясности последствий экономической политики нового президента. На этом фоне доллар ослаб, а цены на нефть и спрос на рисковые активы вырос.

Банк России, в свою очередь, тоже оставил ключевую ставку без изменений, и это опять же было ожидаемо.

На наш взгляд, ставка может быть снижена на следующем заседании 24 марта при условии отсутствия глубокого падения цен на нефть или ухудшения геополитической обстановки.

На этой неделе главным драйвером рынков снова останется… Трамп. Позитивную реакцию инвесторов может вызвать интервью американского президента телеканалу Fox News, в ходе которого Дональд Трамп отказался признавать невиновность США в геополитических конфликтах, заявив, что «лучше ладить с Россией, чем наоборот». Такая позиция дает повод надеяться на сближение в отношениях двух стран, смягчение санкций и, как следствие, улучшение экономических перспектив России, а также возвращение интереса инвесторов.

Цены на нефть в ближайшее время могут нарисовать финальную волну роста.

В частности, нужно следить за уровнем $58 по Brent. Если эта отметка будет пройдена, то котировки пойдут к $60-61. Российский рубль в такой ситуации может протестировать поддержку около 58-58,5.

По индексу ММВБ у нас нейтральный взгляд на неделю. На рынке есть интересные истории типа Лукойла, но в то же время есть и слабые «голубые фишки», например Магнит. Единой динамики на рынке не будет.

По нашим ожиданиям, это будет умеренно-позитивный год. По нашим оценкам, экономика выйдет из рецессии и ВВП РФ вырастет на 1,2%, инфляция сократится до 4,5-5%, средний курс USD составит 59 руб. Вероятен и внешний позитив, прежде всего по линии РФ-США, на фоне чего интерес иностранных инвесторов к России будет расти.

Риски года могут быть связаны с «просадкой» экономики Китая и несоблюдением странами ОПЕК договоренности о сокращении нефтедобычи. Пока, правда, на реализацию этих рисков ничего не указывает.

Из инвестиционных инструментов продолжит набирать популярность ИИС (Индивидуальный инвестиционный счет). С начала 2015 их открыли уже более 200 000 россиян. На них уже размещено 24 млрд рублей, из которых свыше 20% было вложено в декабре 2016. По нашим оценкам, количество россиян, открывших ИИС, до конца года может увеличиться, как минимум, на 50%.


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Сегодня в 15:40, просмотров: 99, комментариев: 0


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